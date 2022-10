Mivel a gyógyszertárak is kétszeres háromszoros rezsi áremelkedést tapasztalnak, ezért a patikák 20 százaléka veszélyben van, mondta Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének alapító elnöke a Napi.hu-nak. Kiemelte, főleg azok a patikák küzdenek, amelyek kistelepüléseken vannak és kis forgalmat bonyolítanak le.

Hodossy Lajos, a Roche Magyarország Kft. igazgatója is megerősítette: a kistelepüléseken lévő patikusok küzdenek a leginkább a megélhetéssel, ha csak az úgynevezett kereskedelmi tevékenység lenne a számukra a legfontos, akkor már rég nem lennének patikusok.

Már 12. alkalommal adták át a kedvenc patikám és az év gyógyszerésze díjat, utóbbit Virágné Vizdák Márta kapta, aki Mezőtúron az Újvárosi gyógyszertárat vezeti. Év gyógyszerésze kategóriában elsősorban kistérségekben dolgozó gyógyszerészeket kutatnak fel, akik nagyon sokat tesznek a betegellátásért - hangzott el a sajtótájékoztatón.

Kedvenc patikák:

helyezett: Zafír patika, Gárdony helyezett: Szent Sebestyén gyógyszertár, Nagykovácsi helyezett: Arany Oroszlán gyógyszertár Bükkösd

A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének legutóbbi felmérése szerint több mint háromszorosára nőtt a patikákban megjelenők száma az elmúlt két évben, a háziorvosi kontaktusokhoz képest – mondta Mikola Bálint.

Kiemelte: a pandémia, a háborús konfliktus miatt kialakuló energiaválság, az infláció, számos változást hozott a patikák életében is. A koronavírus-járvány a gyógyszerészek szerepét fókuszba helyezte.

Adataik szerint a gyógyszerészek a korábbi 8 perc helyett 13 percet foglalkoznak a betegekkel.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Amerikában már a patikák alkalmazottai is részt vettek a lakosság vakcinálásában, a magyar gyógyszerészszakma is felhívta erre az egészségpolitikusok figyelmét, hogy ez jelentős terhet venne le az egészségügyről, de még nem született döntés.

A világjárvánnyal kapcsolatban Mikola Bálint megjegyezte:

nagyon hiányzik az intézményes tesztelési eljárás, ezért nem tudni, hogy éppen milyen koronavírus- vagy influenzajárványra lehet számítani a következő időszakban.

Szakemberek szerint idén az influenzajárvány kiterjedt lesz és sokkal korábban jelentkezik majd mint 2021-ben, ezt mutatják az ausztrál adatok, erről itt írtunk.

Fontosnak nevezte az úgynevezett adharenciát, a betegek együttműködését, mivel a betegek több mint fele nem úgy szedi a gyógyszerét, ahogy kellene.

