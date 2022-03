Most egy ismert baranyai kormánypárti politikus, Csizi Péter volt pécsi alpolgármester és országgyűlési képviselő tett vallomást.

Mint lapunkban már többször hírt adtunk róla, Pécs városa az eredeti árnál 700 millió forinttal drágábban vette meg Hollandiában a használt Volvo buszflottát, közvetítők beiktatásával. A különbözetet pedig "lenyelték". A vád nagy értékű gazdasági csalás.

A három vádlottból mára csak egy maradt. Az I. rendű vádlott, Paiger István, a Tüke Busz volt vezérigazgatója pár hete tragikus hirtelenséggel elhunyt. Feltehetően több titkot is a sírba vitt, de egyet biztosan: azóta sem derült fény rá, hogy ki volt az a jótékony személy, aki ügyvédjének díját állta, mert neki már nem futotta rá. Paiger István ártatlannak vallotta magát, azt mondta, nem neki, hanem a kormánypárti politikusoknak kellene a vádlottak padján ülnie, mert ők utasították a városra nézve kedvezőtlen szerződés aláírására.

Az már a korábban kikért repülőtéri utaslistából kiderült, hogy a kérdéses időben Czizi Péter és Bánki Erik is Budapestről Hollandiába repült. Csizi most azt vallotta, magánügyben, véletlenül sem az üzlet nyélbeütése miatt.

Amikor Vadócz Attila bíró rákérdezett, hogy tudomása szerint Bánki Erik a Volvo buszok miatt járt-e ott, rögtön rávágta, hogy nem. A bíró visszakérdezett, mitől ilyen biztos a dolgában.

A mai tárgyaláson felolvasták Páva Zsolt decemberben tett tanúvallomását is, mert a pécsi expolgármester chicagói konzulként akkor járt itthon. Két befolyásos kormánypárti politikust is meghallgatott már tanúként a bíróság, de arról még mindig nem döntött Vadócz Attila büntetőtanácsa, hogy Bánki Eriket beidézik-e.

A volt III. rendű vádlott, Paczek Endre ellen már jogerősen lezárult az eljárás, mert elismerte bűnösségét. Most másodjára is tanúként idézték be, de hiába, mert újra beteget jelentett.

A Kaposvári Törvényszéken ma az is kiderült, hogy a hollandiai hatóságok felfüggesztették a pénzmosás ügyében folytatott eljárást, a magyarországi per befejezésére várva.

A II. rendű vádlott, Csengő András Hollandiában bukott le egy bőröndnyi pénzzel, amikor éppen bankban helyezte volna el. A magyarországi nyomozás csak ezt követően indult meg.

A per 2021. május 10-én folytatódik.