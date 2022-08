Az év végére 227 üzletünk nagy része megújult vásárlói térrel és jelentősen bővített kínálattal várja majd kedves ügyfeleinket, ráadásul áruházláncunk egy újabb egységgel is bővül ősszel, Hajdúsámsonban mondta Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője.

Tavaly a cég 35 millió eurót fordított e célokra, idén 52 millió euró szerepel az vásárlói terek megújítására vonatkozó költségvetésben. Jövőre várhatóan további 35 millió euró áll rendelkezésre a magyarországi üzletek további korszerűsítésére.

Az üzletterek felújításával egy időben az árukínálat is frissül és bővül. A diszkontlánc rendszeres felmérések és visszajelzések figyelembevételével alakítja a szezonális aktivitásokat és promóciókat. Az már most látható, hogy a megújult üzletekben a vevők gyorsabban megtalálják a keresett termékeket. Ráadásul az „újjászülető” egységekben immár helyet kapnak az úgynevezett egészségszigetek is, amelyeknél az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó árucikkek, valamint a különböző ételérzékenységeknek megfelelő termékek találhatók, legyen szó biozöldségről vagy -gyümölcsről, hűtött laktózmentes vagy vegán termékekről, illetve más gluténmentes, bio- vagy energiacsökkentett termékekről.

A Penny Market Kft. 1996 óta van jelen Magyarországon. Az áruházlánc jelenleg 227 üzletet, 3 logisztikai központot üzemeltet és több mint 4700 munkatársat foglalkoztat.