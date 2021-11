Norman Baker volt liberális demokrata törvényhozó szerint vizsgálatot kellene indítani András yorki herceg ellen, mivel előkerült egy 2017-es hitelkérelem, amelyből kiderült, hogy a pénzt II. Erzsébet királynő hírnevére hivatkozva hagyták jóvá, noha a munkatársak szerint ez "nincs összhangban a bank kockázatvállalási irányelveivel" - számolt be a Bloomberg.

David Rowland, a Konzervatív Párt támogatója 11 nappal később ugyanezt az összeget átutalta a Banque Havillandnak, a pénzt a hitel visszafizetésére szánva. A pénzember Rowland és családja a részvények feletti ellenőrzésük miatt a bank tényleges tulajdonosainak számítanak, annak ellenére, hogy ő nem volt vezető tisztségviselő.

A Legfelsőbb Bíróság bírája egy nemrég egy másik, ezzel nem összefüggő ügyben úgy ítélte meg, hogy a bank részvényeit "egy olyan diszkrecionális vagyonkezelés alatt tartják, amelynek végrehajtója David Rowland". András herceg többször is jelen volt a bank különböző eseményein, 2009-ben például az uralkodó családot képviselve részt vett a bank luxemburgi megnyitóján.

A Bloombergnek nyilatkozva Baker elmondta: "Ez ismét azt bizonyítja, hogy jelentős kérdéseket kell feltenni András herceg üzleti ügyleteivel és néhány kétes alakkal való kapcsolata miatt."

Egy belső hitelkérelmi dokumentumból kiderült, hogy a kölcsönt a figyelmeztetések ellenére "a királyi családdal való további üzleti lehetőségek reményében" hagyták jóvá.

"Bár a (megnövelt) hitel fedezete nem biztosított és kizárólag a kérelmező hitelessége ellenében nyújtották, mind a pozíciója, mind az, hogy az édesanyja az Egyesült Királyság szuverén uralkodója, szükség esetén hozzáférést kell, hogy biztosítson a visszafizetéshez szükséges pénzeszközökhöz" - magyarázták a döntést.

András herceg 1,5 millió fontos (650 millió forintos) hitelét 2017 novemberében vette fel, és egy korábbi 1,25 millió fontos (540 millió forintos) kölcsönt váltott ki vele. A herceg 2015 óta tízszer hosszabbította meg vagy növelte a kölcsönének összegét, legutóbb nyolc hónappal korábban, 2017 márciusában - írja a Newsweek.

Az angol királyi családnak már sok fejtörést okozott András herceg. Szexuális zaklatási botránya miatt már az idén feljelentette Virginia Giuffre, aki állítása szerint maga is tagja volt a Jeffrey Epstein-féle szexhálózatnak, ahová erőszakkal beszervezték, majd a néhai milliárdos barátainak „kölcsönadták”. Köztük volt András herceg is, akit már gyanúsítottak azzal is, hogy kiskorú lányokkal is szexuális kapcsolatot létesített.