A nemzetközi utalások legnépszerűbb célállomása Kína és Hong Kong, amelyek a 35 százalékát teszik ki az összes utalásnak és 26 százalékuk kevesebb, mint 2 óra alatt érik el a kedvezményezett bankját - derül ki az iBanFirst elemzéséből.

A magyar ügyfelek által indított nemzetközi utalások 24 százaléka Kínába, amerikai dollárba történik.

Az elemzés szerint sok utalás fut be az Egyesült Államokba is: az indított dollár utalások 61 százaléka kevesebb, mint 2 óra alatt ér el a kedvezményezett számlájára, ami azt bizonyítja, hogy a nyugati irányba történő utalások gyorsabban teljesülnek, más tranzakciókkal szemben. Például Kínába az utalások akár 33 százaléka akár hét napba is telhet, hogy célba érjen.

Számos tényező okozhat késedelmet a nemzetközi utalások esetében: elsősorban az időeltolódás, hiszen az utalást indító- és fogadó bankok gyakran különböző időzónákban találhatóak

- magyarázza Henrik Gergely, az iBanFirst számlamenedzsere. De az utalás gyorsaságát befolyásolja az alkalmazott pénznemek (egzotikus pénznemek és a devizapiacon gyakrabban forgalmazott valuták) vagy akár a fogadó ország banki és szabályozási infrastruktúrája is.

Éppen ezért az iBanFirst elemzésében megtalálható egy ajánlás, hogy mely országba mikor érdemes elindítani egy tranzakciót, hogy az a lehető leggyorsabban érkezzen meg. Hiszen a megfelelő időzítéssel lehetővé válik, hogy az utalást indító bank még aznap elindítsa a befizetést. Ezért javasolt például Hong Kongba szerda vagy csütörtök reggel 8-10 óra között, míg az Egyesült Államokba hétköznap délután 13-17 óra között utalást indítani.