A kormány tavaly november közepétől a 95-ös benzin és a gázolaj árát legfeljebb literenként 480 forintos szinten rögzítette, először három hónapra. Majd az elmúlt héten további 3 hónappal meghosszabbította az ármoratóriumot.

A Független Benzinkutak Szövetségének közgyűlése hétfőn javaslatokat fogalmazott meg a kormány képviselőinek a nagy hálózathoz nem tartozó benzinkutak árstop miatti további veszteségeik megelőzése érdekében. A szervezet szerint támogatják a kormány családpolitikáját, de nem a családok terhére. Az üzemanyagok árstopja ugyanis tízezer család megélhetését érinti. Kérik ezért a hatósági ár törvényes képzését, ami biztosítja a családi vállalkozásaik megélhetését. Javasolják a jövedéki adó áfamentességét, illetve az üzemanyagok áfájának 5 százalékra csökkentését - derül ki a Független Benzinkutak Szövetségének közleményéből, amely a kormányzattal együtt keresi a probléma megoldását.

Ugyanakkor több kis benzinkút üzemeltetője azt mondta a Szabad Európának, vizsgálja annak a lehetőségét, hogy be tudja perelni a magyar államot az üzemanyagok hatósági árszabályozása miatt.

Többen arról számoltak be, hogy elkezdtek szervezkedni, és egy új érdekvédelmi szervezet létrehozásán munkálkodnak. Az egyik, automata kutakat üzemeltető vállalkozás viszont már előrébb jár, ügyvédeket fogadott, akik elkezdtek dolgozni a jogi anyagon.

Mi a probléma?



Valahol megértem, hogy a kormány azért vezetett be az üzemanyagokkal kapcsolatban hatósági árstopot, hogy az emberek mobilitáshoz kapcsolódó költségei ne emelkedjenek – mondta a Szabad Európának Egri Gábor, az Envikut Kft. ügyvezetője, akinek azonban a megvalósítás módjával problémája van. Az a baj, hogy leginkább a kis- és közepes cégek, illetve a családi vállalkozások fizetik meg ennek az árát.

Egri Gábor úgy látja, hogy a jogszabály miatt a töltőállomások nem adhatják a benzin és a gázolaj literjét 480 forintnál drágábban, viszont a nagykereskedelmi árakra ez nem vonatkozik, a Mol és többi cég annyiért adja az üzemanyagot, amennyiért akarja.

„Azáltal, hogy a Mol nagykereskedelmi ára nincs rögzítve, az olajtársaság haszonnal értékesít üzemagyagot a benzinkutaknak. Egy olyan Mol, amelyben szinte nincs a magyar államnak tulajdonrésze” – mondta Egri Gábor. A magyar államnak a Molban 2019-ben még 15 százalékot meghaladó részesedése van, mára ez nulla közelébe csökkent. Ugyanakkor a kormány a Molt jelölte ki, hogy az árusítást szüneteltető vagy megszüntető kutakat átvegye.

Egri Gábor szerint fontos azt is látni, hogy az üzemanyagokra bevezetett hatósági ár átstrukturálja a piacot, elveszi a kisebb szereplők forgalmát. Egy esetleges csődhullám után e szereplők piacát a nagyok vehetik át - olvasható a Szabad Európa hírportálján.

Az ITM már kész tárgyalni A kormány kitart a benzinárstop mellett a magyar családok védelmében, de kész az egyeztetésre a kis benzinkutak képviselőivel - mondta hétfőn az MTI szerint György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, miután a Vállalkozók Országos Szövetségével és a Mobil Petrollal egyeztetett. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője múlt heti sajtótájékoztatóján még azt mondta, hogy nem került szóba a benzinkutasok kompenzációja. Kocsis az ATV-nek azt mondta: ez a téma előkerült a Fidesz frakcióülésén, Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta az álláspontját, azt gondolják, hogy a benzinárstop egy helyes döntés volt, a jelen pillanatban az a legfontosabb hogy az embereket megvédjék az üzemanyagárak elszállásának hatásaitól. "Az elmúlt évek gazdasági növekedése ebben a szektorban is érezhető van, joggal feltételezhető, hogy ez rövid időre olyan károkat nem okoz, amilyeneket sokan szeretnének mögé képzelni, ezért a kompenzálás nem merült fel" - mondta Kocsis.

A vállalkozó szerint egy per esetén az eljárás két-három évig is elhúzódhat, sok pénzbe kerül, és nagy kérdés, hogy mi lesz a végkifejlet. „Biztos vagyok benne, hogy a kormányzat is tudja, hogy a hatósági árról szóló rendelet jogsértő. Számomra a per egy lehetőség, egy opció. Természetesen ennek a lehetőségét is vizsgáljuk, jelenleg a felkészülés folyamatában vagyunk” – mondta Egri Gábor.

Hogy pontosan milyen magyar ás uniós jogszabályokat sért a benzinkutasok szerint a magyar állam, a Szabad Európa cikkében olvashatják.