A mezőgazdasági portál idén áprilisi felmérésében részt vevő gazdálkodók 35 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a tevékenysége során – például felvételezésre – használt már drónt.

A légi permetezés ugyanakkor jóval összetettebb tevékenység, amelynek végzéséhez a drón irányítását végző személynek rendelkeznie kell az eszköz vezetéséhez szükséges képzettséggel, a megfelelő kompetencia-tanúsítvánnyal rendelkező drónt kötelezően regisztrálni kell, és kizárólag olyan növényvédő szer alkalmazható, amelyet engedélyeztek pilóta nélküli légijárművel való kijuttatásra is. Emellett a megyei kormányhivatalhoz előzetes kijuttatási tervet kell eljuttatni, a permetezési műveletet pedig a kormányhivatalnak is be kell jelenteni.

A növényvédelmi drónpilóta szakképesítést nyújtó képzéseket végző intézményeket a Nébih veszi nyilvántartásba, ezek kijelölése jelenleg is zajlik. A hivatal tájékoztatása szerint a szakképesítéssel rendelkező drónpilóták 2022 második felében már megkezdhetik a tevékenységüket.

A felmérésben részt vevő gazdálkodók 39 százaléka tervezi részvételét egy ilyen képzésen, tovább 37 százalékuk ezt a részletes feltételek (például megfelelő képzési ár) ismeretében dönti majd el. Szóba kerülhet majd külső drónos vállalkozó igénybevétele is, összességében a megkérdezett gazdák 88 százaléka tervezi a drónos permetezés alkalmazását a gazdaságában - írta az Agroinform.

A permetező drón használatát tervezők 34 százaléka a lehető legtöbb kultúrában szeretné kipróbálni az új technológiát, míg további 33 százalék elsősorban szántóföldi kultúrák esetében alkalmazná. A maradék 33 százalék elsősorban kertészetben, foltkezelésre, vagy más járművel nehezen megközelíthető területek kezelésére alkalmazná a dróntechnológiát.

A legtöbben, 38 százaléknyian a kártevők elleni védekezésnél alkalmaznák a drónos permetezést, 30 százaléknyian a kórokozók elleni védekezés során, 28 százaléknyian a gyomszabályozásban, míg 4 százaléknyian egyéb céllal vetnék be ezt a technológiát.

A vákaszadók túlnyomó többsége pozitív várakozással tekint a dróntechnológia bevezetésére a permetezésben, ami arra utal, hogy rövid időn belül robbanásszerű növekedést tapasztalhatunk piacán – mondta Bolyki Bence, az Agroinform.hu portálvezetője.