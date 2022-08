A 79 magyarországi Lukoil-töltőállomás a hatósági ár bevezetése óta változatlanul üzemel a hatályos jogszabályoknak megfelelően, azonban a cég folyamatosan vizsgálja annak a lehetőségét, hogy szüneteltesse egyes egységek működtetését - tudta meg a VG a hálózatüzemeltető Normbenz Magyarország Kft.-től.

Az egy tranzakció során tankolható üzemanyag mennyisége már minden Lukoil-töltőállomáson maximálva van. A kisnyomású kútoszlopokon egyszerre 20 litert, a nagynyomásúakon 150 litert lehet a tankba tölteni.

Nyelik a veszteséget

A cégnek rendkívül komoly problémát okoz a hatósági ár: mivel azonos a belföldi beszerzési és a fogyasztói ár, az összes működési költség a töltőállomásokat üzemeltető Normbenz Magyarország Kft.-t terheli.

A Lukoilnak nem hozott számottevő változást az ársapkás tankolás napokban bejelentett további korlátozása, a vevőkörének az összetétele miatt. A Lukoil hálózatában ugyanis a benzines tranzakciók több mint 90 százaléka magánszemélyekhez köthető, így a most bevezetett intézkedések (a cégautós tankolás kivonása a hatósági ár alól) jellemzően a gázolajos tankolásokat érintették. A 7,5 tonnánál nagyobb járművek azonban a korábbiakban is piaci áron tankoltak.

Tulajdonost cserélnek

A Mol Nyrt. januárban jelentette be, hogy megvásárolja a Normbenz 79 hazai töltőállomását. A Molhoz tartozó Slovnaft megvette a Lukoil-tulajdonos Nermeston Group Cyprus Ltd. egészét, így a 16 Lukoil márkanéven működő szlovákiai töltőállomását is. A Mol azonban továbbértékesíti a Lukoil-kutatakat a lengyel PKN Orlen S.A.-nak. Az ügyletet júliusban az Európai Bizottság is jóváhagyta.