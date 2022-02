Bár vélhetően ebben az országban mindenki kívülről tudja, hogy mire vonatkozik a 479,9, de így is érdemes feleleveníteni, hogyan is alakult ki a jelenlegi üzemanyag helyzet Magyarországon. A kormány úgy döntött, hogy tavaly november 15-étől három hónapra 480 forintban maximálja a benzin és a gázolaj árát.

Mégpedig úgy, hogy ebben nem szerepel semmiféle adócsökkentés, hanem a felmerülő költségeket lényegében a kutakra tolja rá. 2021 végén, amikor az olaj ára - az omikron vírusvariáns megjelenését követő gazdasági hatások miatt - a hordónként 80 dollár alá is lecsökkent, ez fájó volt, de a jelek szerint közel sem idézett elő annyira kezelhetetlen vagy kritikus helyzetet, mint ami jelenleg látszik - amikor az olajára 95 dollár körüli szintig kúszott fel.

Ebben a helyzetben döntött úgy a korány, hogy újabb három hónappal meghosszabbítja az ármoratóriumot.

Mindenki arra számított, hogy 3 hónap alatt megoldódik ez a helyzet? - tettem fel a kérdést, de Bujdos Eszter szerint a szakmában "mindenki fel volt készülve arra, hogy a helyzet nem oldódik meg ennyi idő alatt".

Hogy akkor mégis mitől élesebb a jelenlegi helyzet, mint korábban? A szakember hozzátette: a fő probléma az, hogy az üzemanyagok nagykereskedelmi ára ma már magasabb szinten van, mint a kutak számára megszabott maximális eladási ár.

A baj az, hogy nem maradt mozgástér - mondta Bujdos Eszter, aki szerint a következő napokban az lesz a jellemző, hogy főként a kis benzinkutak tulajdonosai rendre kiszámolják majd, hogy mennyi veszteséget kellene elszenvedniük, és ezt milyen döntésekkel lehet minimalizálni. Lehet, hogy nem minden benzinkút zár be egyszerre, de arról Bujdos Eszternek már vannak olyan információi, hogy a leépítések és a költséglefaragások több helyen is megkezdődtek.

A jelenlegi helyzetnél talán csak az lesz majd nehezebb, ha meg kell próbálni visszaépíteni mindazt, amit most veszni kell hagyni - magyarázta a szakértő.

Az autós tankolni akar, lehetőleg olcsón - a benzinkutas pedig megélni. De ez az egyenlet most nem létezik, mivel a befagyasztott üzemanyagárral az autósok egy-egy tank benzinnel, gázolajjal 1500-2000 forintot megspórolnak ugyan (a valódi piaci árhoz képest), de kérdés, hogy megéri-e mindez, ha a több száz kutat emiatt be kell zárni, ha a tankolást limitálni kell, vagy megkérni az autósokat, hogy itt vagy ott inkább ne tankoljanak.

Vajon a benzinkutasok nem lobbiztak jól, vagy az illetékesek nem vették elég komolyan az eddig beküldött jelzéseket?

- kérdeztem Bujdos Esztert, aki elmondta, hogy az ITM-be több mint 100 benzinkút tulajdonos aláírásával küldtek egy ügyvédi levelet, és számos szakmai érvet is elmondtak korábban az egyeztetéseken, de mindezeknek eddig a benzinkutasokra nézve nem lett eredménye.

A podcastben előkerült, hogy a benzinkutasoknak ma a nulla haszonhoz is literenként 20-34 forintot kellene keresniük az üzemanyagon, valamint az is, hogy az üzemanyagáron jelenleg 102 forintot begyűjtő áfának egy részét miért nem engedte el a kormány.

Az árstop a jelenlegi ismereteink szerint május 15-ig tart. Aztán mi történik? Fel kell-e készülni mégis a 600 forintos benzinárra? jöhet-e a készlethiány időszaka? - E kérdésekre a válaszok megnézhetők-meghallgathatók a fenti videó elindításával.