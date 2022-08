Nem tudom, hogy vannak vele, de én még mindig nem állítanám magamról: mindent értek a rezsidrágulást illetően. Azt pédául nem tudom, hogy most akkor hogyan is lesz a havi normához igazított gázfogyasztásunk diktálás utáni elszámolása és ellenőrzése. Emellett azt sem, hogy azok, akiknek napelemes rendszer van a házuk tetején, azokra télen például milyen áramfogyasztási norma vonatkozik. Egy dolgot viszont világosan látni lehet már hetek óta: az, hogy a legtöbbet a H-tarifás fogyasztók nyerték. A sértetlenségük üzenetéről, a hőszivattyúk magyarországi jelenéről és jövőjéről szól a Napi.hu friss videó podcastja, melynek vendége Zuggó Balázs, a Daikin ügyvezetője.

Nagyméretű, bumszli, drága úri huncutság, zajos és csúnya. Nagyjából ez az általános felfogásunk a hőszivattyúkról, de a fűtési és hűtési rendszereket évtizedek óta gyártó japán Daikin magyarországi cégvezetője szerint mindegyiket cáfolni lehet. Sőt: kell is, mert a hőszivattyús technológia meglehetősen tág spektrumú megoldásokat foglal össze. Így az sem feltétlenül jellemző e berendezésekre és rendszerekre, hogy miattuk majdhogynem kutat kell fúrni, de legalább is "fel kell ásni a kertet".

Egy egyszerű split klíma is hőszivattyús elven működik. Tehát azok a modern, inverter vezérelte berendezések, amiket az elmúlt 6-8 évben forgalmazni lehet az Európai Unióban, azok mind hőszivattyúk, amelyek nagyon jó hatásfokkal képesek fűteni is. Sőt: vanak kifejezetten fűtésre optimalizált "klímák", amelyek akár a -20 Celsius-fokos külső hőmérséklettel is könnyedén megbírkóznak

- mondta Zuggó Balázs. Aki szerint annyira "úri huncutság" csak ez, mint z autó

Nem túl öreg split klíma

A cégvezető szerint sok a félinformáció és az alapokat nélkülöző "tudás" azzal kapcsolatban, hogy egy hőszivattyús rendszer mennyire drága, vagy milyen mértékben megtérülő beruházás, de azt érdemes tudni, hogy a legtöbb, már működő klímaberendezés is képes -10, -15 Celsius-fokig fűteni a belső tereket, és bár a hatásfokuk akár jelentősen is lecsökken ilyen terhelésnél, azzal is, még mindig jobb hatásfokkal és teljesítménnyel, versenyben maradnak a gázkonvektorokhoz képest.

A vizes rendszerre dolgozó hőszivattyúk és a geotermikos hőszivattyúk másként működnek, bonyolultabb és drágább megoldások. Ugyanakkor az nem igaz, hogy bármelyik is hangos lenne. Nem is lehetnek - magyarázta Zuggó Balázs, mivel a lakossági piacra készülő hőszivattyúk zajkibocsátási értéke is szabályozott és a gyártók jellemzően eleve szigorúbb értékeket határoznak meg magukkal szemben, mint az aktuális uniós előírás. (Arra azonban a telepítés során így is érdemes figyelembe venni, hogy ne a szomszéd ház hátsó ablaka alá kerüljön a külső egységünk.)

Annak szemléltetésére, hogy a jelenlegi, gázfogyasztás-csökkentést követelő rendszerben mi értelme van a hőszivattyúkról beszélni, érdemes volt a magyarországi lakóingatlan állományt szemügyre venni. A mintegy 3,9 millió lakásból (és lakóházból) úgy 1,8 millió van gázra kötve. Ebből megközelítőleg 700 ezer az olyan háztartások száma, ahol csak gázkonvektorra támaszkodik a fűtés és további 200-300 ezer lakóingatlan működik gázkonvektor mellett még valamilyen kiegészítő megolással. Ez a tekintélyes méretű halmaz az Zuggó Balázs szerint, amelyben a spliltklíma lehet nagyon jó kiegészítő, rásegítő eszköz a gázfűtésre - vagy akár teljes egészében is kiválthatja a gázfűtést.

Nem kell máris menekülni a gáztól

Mert hetek óta "mindenki azzal sakkozik", hogy ha a gázfogyasztása a számlái alapján nem fér bele már a kormányrendeletben rögzített mennyiségi kerekek közé, de az áramszálmájával "rendben van", akkor hogyan tudná ezeket optimalizálni. A Daikin magyarországi ügyvezetője azonban úgy véli, hogy aki jelenleg gázzal fűt, annak nem biztos, hogy az a megoldás, hogy azonnal szabadulni akarjon a gáztól. Egy jó első lépés, mielőtt még nekiállna a teljes gépészeti rendszer újratervezéséhez, a meglévő és a hozzá illeszthető megoldásokat sorra véve, optimalizálja a lehetőségeit. Ez egy ideális környezet lehet a splitklímás hőszivattyúnak.

Mindez persze még messze van a H-tarifa kérdésétől, mert a H-tarifa tipikusan a napelemes-hőszivattyús rendszerek áramelszámolási megoldása. De az biztosnak látszik - magyarázta Zuggó Balázs, hogy a döntés, mely szerint a lakossági területen megtartják az árazást a korábbi szinten akkor, amikor az áram és a gáz ára is "elszáll", kijelöli az utat abba az irányba, hogy a lakosság minél nagyobb mértékben áttérjen a hőszivattyús megoldásokra.

A magyar hőszivattyús lakossági piac méretét akár 2 millióban is meg lehet fogalmazni, ezért is érdekes, hogy a Daikin nemrég bejelentette: Lengyelországban egy kifejezetten lakossági igényeket kiszolgáló hőszivattyúgyárat épít. Azt kérdeztem Zuggó Balázstól, hogy az oda tervezett gyártókapacitás dolgozik-e majd ránk is, illetve hogy akkor, amikor egész Európa új klímaberendezéseket és hőszivattyúkat akar venni, egy ilyen gyár mire elegendő. Ehhez a válaszhoz - ahogyan a hőszivattyúk kiválasztási szempontjainak részletezéséhez és egyéb tanácsok megismeréséhez - azonban már el kell indítani a fenti videót.

