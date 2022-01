Eladni akarnak, de eladókat is keresnek. Nem csupán ennyiből áll össze az integrált kereskedelem, amivel a Zepter Magyarország "betámadja a piacot", ezért érdemesnek tűnt a stúdióba hívni Dudás Lászlót, a cég ügyvezetőjét, hogy elmagyarázza, mit jelent, mivel jár, és miért gondolják azt, hogy az ma a siker kulcsa, hogy lényegében minden ma ismert értékesítési formát összegyúrnak.

A Zepterről először mindenkinek az jut az eszébe, hogy "ú, azok a drága fémedények", de ez valójában már egy 30 éve tartó történet. Ma már összeköthető a nevük a bioptron lámpákkal, és azzal is, hogy a Forma-1-ben is látható a cég neve és logója, pláne, hogy "a jó levegő szakértője" - valójában nem létező - címét is sok tízezer magyar háztartásban megszerezhették. Sok minden változott a családlátogatós, baráti összejöveteles, mlm-es kereskedői módszertantól indult cég kereskedelmi módszereit illetően is, hiszen van náluk telemarketing, bemutatóteremként magyarázható showroomokat üzemeltetnek, aktívan működik a telefonos és online értékesítés is - és minden dimenzióban lehetőség van sokféle, prémiumként meghatározott termékre szerződni. Vagyis: kereskedőként a piacon mindenféle fegyverrel lőnek, a kérdés az, hogy a vásárlói oldalon mindez hogyan csapódik le.

A cég élén a kereskedők direktértékesítési szövetségnek elnökségi tagja áll, vagyis számunkra minden adottnak tűnt ahhoz, hogy a mai Zeptert megpróbáljuk jobban megérteni, jobban megértetni. (Tegyenek egy próbát Önök is!)

Dudás Lászlót mindezek miatt először is arra kértem, hogy definiálja az integrált kereskedelem kifejezést, amivel a cég most induló kampányában le akarja venni a lábáról a piacot. Majd azt a kérdést tettem fel, hogy árulja már el: Kire- kikre "lőnek", s hogy mi szerintük az első, ami a Zepterről az embereknek ma az eszükbe kellene jusson. Az ügyvezető többek között azt mondta, hogy a vevői célcsoportjuk ma azok közül formálódik, akik igényesek az egészségükre.

"Azoknak a családoknak kínálunk megoldást akik igényesek az egészségükre" - magyarázta az ügyvezető.

A prémium termékek eladása, eladhatósága a bizalomtól függ, ebben nincs vitázni való. Ezért is kérdeztem rá arra, hogy a Zepternek honnan van-lesz meg a kellő fogyasztói bizalom akkor, ha a kampányuk egyik sarkalatos pontja, hogy azzal csábítanak magukhoz leendő kereskedőket, hogy a munkájukhoz a Zepternél nem szükséges semmilyen szakirányú végzettség.

A választ - aminek csak az egyik része az, hogy az oktatás bármilyen kiindulópontról képes a kereskedők képzésére, s hogy "a tanonc évek alatt is jól lehet keresni" - érdemes megnézni a videóban.

Az, hogy valamit a Zepter eredményesen csinál, jelzi, hogy - mint azt Dudás László elmondta, 2020 márciusában, amikor egy hónap alatt felére esett a forgalmuk, sikerült egyetlen hónap alatt átállniuk más kereskedelmi módszerre úgy, hogy két hónappal később ennek a beszakadásnak már nem volt nyoma. Aztán pedig úgy alakították át a koronavírus-járvány hatására-utóhatásaira reagálva az értékesítési megoldásokat, hogy végül a tavalyi évben a cég egész éves forgalmának ötödét mindössze négy egynapos eseménnyel sikerült megszerezni...

Hogy ennek mennyi köze van a telesales-hez, a törzsvásárlókhoz, és hogy mennyire addiktív, okozhat-e függést a Zepter, illetve, hogy mit tud a videópodcast intrójában is felbukkant 83 ezer forintba kerülő teafőző, szintén kiderül a videóból.