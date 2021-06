Az elmúlt egy év embert próbáló időszak volt, de a bankszektor állta a sarat, sőt segítette és támogatta a gazdaságot, ahogy eddig még soha - mondta Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója a Portfolio Hitelezés 2021 konferencián.

Az első negyedéves GDP-adat meglepetés volt, és a bankár abban is bízik, hogy az éves növekedés eléri a 7 százalékot, és most valóban V alakú kilábalás látható. Ebben sokat segít az alacsony munkanélküliség és a hitelezés.

Krízisben is nőtt a hitelezés

A krízisek mindig a hitelezés csökkentését hozzák, 2020 volt az első olyan válságév, amely a hitelezés bővülését hozta. Ha van egy stabil bankszektor és egy segítőkész kormány, az valóban képes gazdasági fellendülést hozni - fogalmazott Jelasity Radován. A tavalyi év után az idei első negyedév is jól alakult, a hitelállomány - a moratóriummal együtt - már 8 százalékkal nőtt. A hitelprogramok és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tőkekövetelmény-kedvezményei is nagy mértékben hozzájárultak a növekedéshez. "A kormány és az MNB nélkül nem lett volna ekkora a siker" - tette hozzá a bankár.

A hitelmoratórium továbbra is nagy kérdés. Az első moratóriumot a bankszektor is üdvözölte, és az eredeti szeptemberi meghosszabbítását is támogatták a hitelintézetek. Ezt azonban decemberben meghosszabbították, és most újabb hosszabbítást terveznek. Európa-szerte már mindenhol lezárták a moratóriumokat, a magyarországi a leghosszabb és legbőkezűbb változat. 6100 milliárd forintnyi hitelállomány volt moratóriumban - ebből 3400 milliárd lakossági - december végén, ami több, mint a bankszektor teljes szavatolótőkéje.

A bankok ismerik az ügyfeleiket, és látják, hogy a többségük nem azért nem fizet, mert nem tud, hanem mert nem akar - hangsúlyozta Jelasity Radován. A moratóriumos ügyfelek 53 százalékának nőtt a jövedelme tavaly, a kkv-k 93 százaléka tudna törleszteni, de ha van ingyenebéd, akkor igénybe veszi. Az MNB felmérése szerint a moratóriumos lakossági hitelek mindössze 10-12 százaléka lehet kockázatos, vagyis 600-700 milliárd forint körüli állomány.

A nem rászorulók moratóriumát mások finanszírozzák

A magyar bankszektor nem tud támogatni olyan moratóriumot, amely olyan ügyfelek tízezreit támogatja, akik nincsenek rászorulva, mindezt a bankok és más ügyfelek pénzéből. A nehéz helyzetben lévő ügyfelek eközben nem kapnak elegendő támogatást, hogy kilábaljanak. A bankszektor ezért csak olyan folytatást támogat, amely valóban a rászorulókat segíti.

A bankszektor jövőbeni feladatai közül a legfontosabbak között van a gazdasági kilábalás további elősegítése, a fejlesztések, a digitalizáció bővítése. A bankszektor ezeket a feladatokat akkor tudja a leggyorsabban és a leghatékonyabban elvégezni, ha minél kisebb teher hárul rá a moratórium kapcsán - tette hozzá a a Magyar Bankszövetség első embere.