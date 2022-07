A magyar munkavállalók egyre rugalmasabban vehetik ki a szabadnapjaikat, illetve a kollégák is jobban tiszteletben tartják ezeket és nem keresik munkaügyekkel őket. A lehetőség tehát a legtöbb esetben adott a valódi kikapcsolódáshoz.

A Profession.hu, amely 2014 óta rendszeresen kutatja a magyarok nyári szabadsággal kapcsolatos attitűdjeit, szakértői 5 tanácsot gyűjtöttek össze az igazán pihentető szabadsághoz.

A pihenés a munkának is jót tesz

A munkahelyi teljesítményünkre pozitív hatással van, ha bizonyos időközönként kipihenjük magunkat, de a legújabb nemzetközi kutatások is ezt támasztják alá.

Márpedig, ha tudjuk, hogy nekünk és a főnökünknek is jó, ha teljesen megéljük a szabadságunkat, akkor érdemes így tennünk, mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül!

Legyen aktív a kikapcsolódás!

Néha édes a semmittevés, de hosszú távon az aktív kikapcsolódás a nyerő – derül ki egy 2021-es riportból. Azok, akik sportolással, családlátogatással, vagy valamilyen hobbival töltik az idejüket, boldogabbnak tartják magukat, mint azok, akik a kanapén fekvést választják.

Ez alól egy kivétel van: a munka. Egyértelmű határvonalat kell húzni a szabadidő és a munka között, különben sosem tornázzuk feljebb az átlagunkat a 28. helyről az EU országai között, ha a magánélet-munka kiegyensúlyozottságáról van szó.

Tervezzünk előre!

A magyar munkavállalók fele számolt be arról, hogy nincs teljes mértékben megoldva a helyettesítése a nyári szabadsága alatt – azt megelőzően és utána is többet kell dolgozniuk, illetve akár a strandról is intézkedniük kell.

Amiatt fontos, hogy tudatosan készüljünk az extra feladatokra és jó szervezéssel minél többet próbáljunk delegálni a kollégáinkra. Cserébe mi is ott leszünk, amikor ők pihennének. A szabadságot is érdemes részletesen megtervezni: ha hatékonynak, mégsem túltelítettnek érezzük a rendelkezésre álló időt, az a hangulatunkon is sokat emel majd.

Kapcsoljuk ki az értesítéseket!

A munkapszichológusok egyetértenek abban, hogy a mindennapi taposómalomból való kiszabadulásra több napra is szükségünk lehet. Ezt a folyamatot akadályozza, hogyha folyton kapjuk a munkával kapcsolatos értesítéseket.

A portál felmérése szerint a magyarok többsége (60 százalék) a szabadsága alatt is olvassa a céges leveleket, illetve majdnem ennyien a hívásokat is fogadják. Az agyunkat viszont nem tudjuk becsapni: ha állandó készenlétben kell lennie, akkor nem is fogjuk megfelelően kipihenni magunkat.

Próbáljunk hosszabb időre szabadságra menni!

A nyaralás ideális hosszúsága egyénenként eltérő – függ a legutóbbi szabadságolás óta eltelt időtől is –, de a szakértők egyetértenek abban, hogy minimum 2 hétre szükség van a teljes kikapcsolódáshoz és feltöltődéshez.

Egy friss kutatás szerint azonban a magyarok csupán negyede számol ezt megközelítő hosszúságú nyaralással. A Profession.hu szakértői szerint nem baj, ha nem végig utazással töltjük a szabadságot, de ha lehetőségünk van rá, töltsünk több időt azt megelőzően és követően is otthon, a munkából teljesen kiszakadva.