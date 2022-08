A Provident Pénzügyi Zrt. anyavállalata, az International Personal Finance (IPF) megbízásából a lakosság szubjektív pénzügyi helyzetét vizsgálta a Kantar piackutató 2022 májusában. A felmérésben Magyarország mellett Csehország, Lengyelország, Lettország, Észtország, Litvánia, Románia, Ausztrália és Mexikó vett részt.

A kutatásból kiderült, hogy míg a férfiak 25 százaléka minden hónapban jelentősebb összeget tud félretenni, addig a nők mindössze 10 százaléka képes megtakarításra. A férfiakhoz képest a női válaszadók kétszer akkora arányban nyilatkoztak úgy, hogy egyáltalán nem marad pénzük a hónap végére: a hölgyek 28 százaléka, míg a férfiak 14 százaléka nem rendelkezik megtakarítással hó végén. Mindkét nemnél 60 százalék körül volt azon megkérdezettek aránya, akik egy minimális összeget meg tudnak spórolni egy hónapban. A kutatás során megkérdezett férfiak fele válaszolta azt, hogy minden hónapban tud megtakarítani, míg a nők csupán negyede nyilatkozott hasonlóan, további 38 százalékuk pedig úgy vélekedett, hogy egyáltalán nem tett félre az utóbbi egy évben.

A nők bizonytalanok a pénzügyekben

„A férfiak majdnem kétharmada vallja magát magabiztosnak a pénzügyek terén, míg a nők esetén ez az arány csupán 43 százalék. Ennek az eredménye lehet az is, hogy a felmérés szerint a hölgyeknek kevesebb pénze marad a hónap végére, és megtakarítani is kevesebben tudnak, ami növelheti bizonytalanságukat az anyagi kérdések terén. Fontos megértenünk, hogy milyen okok állhatnak ennek a hátterében, mivel ez sérülékenyebbé teszi pénzügyileg a nőket. Ennek kiderítésére, és más, hasonlóan sérülékeny csoportok beazonosítására indítunk most egy alapos kutatást. Az eredmények birtokában tervezzük, hogy számukra segítséget nyújtunk pénzügyeik tudatosabb tervezésében” – mondta Pálfalvi Márta, a Provident Pénzügyi Zrt. kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója.

A felmérés szerint az elmúlt egy évben a nők közel fele igényelt kölcsönt (a férfiaknak a harmada), és a nők 30 százaléka egy családtagtól kért pénzügyi támogatást, míg a férfiak csupán 16 százaléka fordult valamelyik családtagjához anyagi segítségért. Pénzügyi intézménytől a megkérdezett hölgyek és férfiak egyaránt 15 százaléka vett fel hitelt. A kutatásból az is kiderül, hogy pénzügyi tanácsért mindkét nem szívesen fordul egy rokonhoz, főként a szülőkhöz, saját gyermekük véleményét azonban leginkább a nők kérik ki a témában, eszerint a hölgyek 11 százaléka, míg a férfiaknak csupán 5 százaléka.

A kutatás arra is rákérdezett, hogy a kitöltők mire költenek havonta. A válaszokból kiderült, hogy több nő fizet havonta kisállattartással kapcsolatos költségeket (54 százalék a nők, 45 százalék a férfiak aránya), a férfi válaszadók csoportjában pedig többeknek jelent fix havi kiadást a szórakozás (54 százalék a férfiak, 41 százalék a nők esetén). Utóbbit magyarázhatja az a kulturális hagyomány, hogy Magyarországon a közös programok alkalmával jellemzően a férfiak állják a számlát.