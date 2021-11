Az év első kilenc hónapjában azonban 153,5 százalékkal 1 milliárd 161 millió forintra nőtt a cég adózás utáni nyeresége a tavalyi év első háromnegyedévéhez viszonyítva.

Árbevétele a harmadik negyedévben 11,3 százalékkal 9,5 milliárd forintra nőtt, az első háromnegyedéves adatok szerint pedig 19,7 százalékkal, 33,2 milliárd forintra emelkedett 2020 első háromnegyedévéhez képest.

Üzemi eredménye 683,2 százalékos csökkenés mellett 378,5 millió forint veszteséget mutat a harmadik negyedévben, míg az első háromnegyedéves mutatók szerint 237,5 százalékkal, 1,4 milliárd forintra nőtt az üzemi eredménye a tavalyi év azonos időszakához képest - olvasható a tőzsde oldalán.

Az EBITDA (adó- és kamatfizetés, valamint értékcsökkenés előtti eredmény) 214,5 millió forint volt a harmadik negyedévben, 67,1 százalékkal csökkent 2020 harmadik negyedévéhez képest. Az első háromnegyed évben az EBITDA 359,3 százalékos növekedés mellett 3,2 milliárd forint lett.

A Rába üzleti portfolióját három önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a futómű, az alkatrész és a jármű üzletág.

A Rába Futómű Kft. árbevétele a harmadik negyedévben 41 százalékkal 6,07 milliárd forintra nőtt 2020 harmadik negyedévéhez képest. Az első háromnegyedévben pedig 41,8 százalékos növekedés mellett 21,3 milliárd forint árbevételt ért el.

A Rába Járműalkatrész Kft. árbevétele 3,1 milliárd forint lett a harmadik negyedévben, ami 5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az első kilenchavi adatok szerint a tavalyi bázishoz képest 29 százalékkal, 11,2 milliárd forintra nőtt az árbevétele.

A Rába Jármű Kft. árbevétele a harmadik negyedévben 82,1 százalékkal 220 millió forintra csökkent, az első háromnegyedévben pedig 66,8 százalékkal, 1,4 milliárd forintra csökkent éves összehasonlításban..

A tájékoztatás idézi Hetzmann Bélát, a Rába elnök-vezérigazgatóját, aki szerint a nehéz gazdasági körülmények között is eredményes háromnegyed évet tudhat maga mögött a Rába.

A továbbra is fennálló járványveszély generálta piaci folyamatok, áremelkedések és ellátásilánc-zavarok komoly kihívás elé állították az iparág vállalatait, így a Rábát is, de eredményességük kulcsa, hogy a gyártási tevékenységük rugalmasságának növelésén túl szigorú költséggazdálkodást folytattak.Hozzátette, hogy a cég továbbra is a gyártás, a technológia hatékonyságának javításán dolgozik.

A Rába részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. Szerdán 1500 forinton fejezték be a kereskedést.