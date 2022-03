Timur és Ruszlan Rahimkulov orosz üzletembereknek magyar állampolgárságuk is van, és közös vagyonuk alapján minden bizonnyal ők a leggazdagabb magyarok vagy legalábbis azok voltak az orosz-ukrán háború kitöréséig - derül ki a G7 cikkéből. A nyilvánosság előtt lényegében soha nem mutatkozó, moszkvai születésű testvérpár vagyonának jelentős részét tartja magyar eszközökben, elsősorban OTP- és Mol-részvényekben.

Az elmúlt években ugyan tologatták kicsit a befektetéseiket különböző vagyonkezelők között, de végső soron nagyjából fele-fele arányban az OTP hét százaléka a testvéreké, a Molban pedig az immár Ruszlan tulajdonában álló Kafijat Zrt. nevű cégnek volt nagyjából kétszázalékos részesedése a legutóbbi elérhető adatok alapján.

Ez az OTP-részesedés a háború kezdete előtti napokban 300-350 milliárd forintot ért, ám az orosz invázió megindítását követően a magyar bank jegyzése is bezuhant. Így csak ezen fejenként 30-50 milliárdot bukhattak a Rahimkulov testvérek. A Mollal nem ilyen rossz a helyzet, az olajcég árfolyama az elmúlt napokban is a háború előtti szinten mozgott.

A családi vagyon azonban nem kizárólag magyar értékpapírokból áll. A cégbirodalomnak van egy ciprusi lába is, de ami ennél is fontosabb, hogy rengeteg orosz nagyvállalatban rendelkezik kisebb nagyobb részesedésekkel a Rahimkulov család. Ruszlan Rahimkulov óvatos becslés szerint is 6-8 milliárd forintot veszíthetett oroszországi befektetésein, de valószínűbb, hogy inkább ennek két-, két és félszeresét.

