A Raiffeisen Bank 2021 szeptemberében elvégzett kutatása alapján a 18-25 év közötti korosztályba tartozók közel háromnegyede amikor csak lehetséges, bankkártyával vagy valamilyen mobiltelefonos megoldással fizet, készpénzt csak akkor használnak, ha nincs más lehetőség. Az átutalásokat is szinte kizárólag online intézik, elhanyagolható azok száma, akik ezt bankfiókban vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül bonyolítják le. Mindez a gyakorlatban is látható: a banknak a közelmúltban indult, kifejezetten fiataloknak szóló Yelloo bankszámlájával kapcsolatban is a felméréshez hasonlóak a tapasztalatai.

Az újfajta fizetési megoldások közül a legtöbben – a válaszadók közel kétharmada – a bankkártyát és az NFC-s fizetést próbálta ki illetve használja rendszeresen, a többi újgenerációs fizetési technológia népszerűsége bár erősödőben van, még csak mérsékelten elterjedt ebben a korosztályban.

Érdekes adatokat hozott ki a felmérés a napi pénzügyek kezelésével kapcsolatban. A válaszadók valamivel több, mint fele pontosan tudja, mennyi pénze van, ám közel 40 százalékuk csak időnként néz rá az egyenlegére. Amikor közös fizetésre kerül a sor (például bulikban, étteremben) a többség kifizeti a saját részét, vagy egyikük fizet és a többiek utalnak neki.

A bankszámla-választással kapcsolatban a válaszolók közel fele az ingyenes bankszámlavezetést és a 0 forintos díjakat említette meg, de szintén fontos szempont az egyszerűen kezelhető mobilbanki alkalmazás, valamint az ingyenes átutalás és az online ügyintézési lehetőség megléte is.