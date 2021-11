Semmi jóra nem számíthatunk 2022-ben, mert a takarmány és állattenyésztés is megdrágult. A termelői oldalon nő a nyomás a magas átadási és átvételi árak miatt - mondta Raskó György agrárközgazdász a csatornán.

Várakozása szerint 2022 tavaszán újabb élelmiszer-árrobbanás várható, a baromfihoz a sertés drágulása is csatlakozik, miután az állomány csökken, de hizlalási költségük nő.

Raskó szerint lehetséges a hazai élelmiszerláncokat helyzetbe hozni, de csak közép- és hosszú távon, mert kormányzati intézkedést lehet hozni egyik napról a másikra, de egy ilyen lánc felépítése hosszabb időt vesz igénybe. Véleménye szerint a külföldi tulajdonban lévő diszkontok sem lennének ennek áldozatai, miután ott gyakran olcsóbban lehet megvenni az élelmiszereket.

Az EU tagországainak, így Magyarországnak is arra kell készülnie, hogy „az olcsó élelmiszer végleg eltűnik a kereskedelemből”, helyét a jobb minőségű, de drágább termékek vehetik át, ami nemcsak a luxuscikkekre, de az alapvető élelmiszerekre is vonatkozik. Ennek hátterében az áll részben, hogy a készletek világviszonylatban alacsonyak, és emellé más típusú visszahúzó erő is párosulhat - derül ki a szakember szavaiból.