A Budapest Airport tájékoztatása szerint januártól júniusig 604 ezer utas fordult meg a repülőtéren, a júliusi, vagyis egyetlen nyári hónap utasszáma ennek a 89 százalékát tette ki. A júliusi, több mint félmilliós utasszám a júniusban mért adatok duplája, így a forgalom elérte a 2019-es rekordév júliusi forgalmának 34 százalékát.

A cég közleményében kiemelte, hogy az év első harmadában napi 2-3 ezer utas, júniusban már naponta átlagosan mintegy tízezer utas fordult meg a budapesti repülőtéren. Júliusban ez a szám elérte a 18 ezret. Az utasszám "visszaépülését" segíti az utazási korlátozások folyamatos enyhítése, az átoltottság mértékének növekedése, továbbá az egységes EU-s védettségi igazolás júliusi bevezetése is.

A Budapest Airport közölte azt is, hogy a korábbi hónapokhoz hasonlóan, továbbra is stabilan erős a cargoforgalom. A BUD Cargo City által kezelt havi légi áru mennyisége júliusban is 15 ezer tonna fölött volt, ami több mint 40 százalékkal magasabb a tavalyi év azonos időszakánál. Ezzel az év első hét hónapjának árumennyisége átlépte a 100 ezer tonnát. Sőt: a 2020. július és 2021. július közötti időszakban meghaladta a 160 ezer tonnát.