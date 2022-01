A múlt évben az utazások száma világszinten majdnem elérte a 2019-es foglalási szám 70 százalékát (67,7 százalék), míg Magyarországon még magasabb, 77,6 százalék ez az érték. Egy évvel korábban még globálisan felére, Magyarországon pedig 42 százalékra esett vissza az összes foglalás 2019-hez képest – mutatják a Kiwi.com utazási technológiai vállalat adatai.

A Kiwi.com-on keresztül leadott foglalásokkal világszerte közel 8 milliárd kilométert repültek 2021-ben, amihez a hazai utazók közel 61 millióval járultak hozzá. Tavaly a legtöbben az USA-ba, Olaszországba, majd Spanyolországba utaztak, Budapestről pedig Spanyolország vitte a prímet, amit Olaszország és Görögország követtek.

Nálunk Spanyolország a megelőző években is vezette a listát, az új toplistás országok azonban többet is léptek előre. Olaszország 2020-ban és 2019-ben is a 4. helyet foglalta el, Görögország azonban a 2020-as 7., illetve a 2019-es 8. helyről lépett a dobogóra. A 2020-ban és 2019-ben is 2. helyen szereplő Egyesült Királyság 2021-ben a 6. legnépszerűbb úti cél lett.

A kontinensek népszerűségét tekintve nem történt változás az elmúlt 3 évben, ahogy 2019-ben, úgy 2020-ban és 2021-ben is Európán belül utaztak leginkább a Kiwi.com felhasználói. 2021-ben a magyarok foglalásainak 88 százaléka Európán belülre szólt, 9 százalék utazott Ázsiába, míg 1-1 százalék választott afrikai vagy dél-amerikai úti célt, de akadtak olyanok is, akik Észak-Amerikába vagy Óceániába utaztak a Kiwi.com segítségével.

Magyarország 2 év alatt 11 helyet lépett felfelé a népszerűségi listán

Magyarország évről évre népszerűbb úti cél a Kiwi.com-on keresztül leadott repülőgép foglalások alapján: míg 2019-ben a 33. és 2020-ban a 31. volt az adott évre foglalva az országok listáján, addig tavaly már a 22. hely lett az övé. Tavaly a legtöbben Moszkvából, Tel Avivból, majd Berlinből érkeztek.

A jegyárak csökkenő tendenciát mutatnak, amiben a koronavírus járványnak van a legnagyobb szerepe. A Kiwi.com-on értékesített jegyek átlagára tavaly 219 euró volt, ami 12,75 százalékkal kisebb a 2020-as (251 euró), illetve 27,7 százalékkal kisebb a 2019-es átlagárnál (303 euró). A rövidebb utak átlagára 138, a közepeseké 241, a hosszabbaké pedig 682 euró volt. Magyarországról még alacsonyabb volt a tavalyi átlagár (130 euró), ami azzal is magyarázható, hogy innen főképp kontinensen belül utaztak.

Budapest a kereséseket tekintve is népszerűbb lett 2020-ban a kattintási lista 38. helyén szerepelt, de 2021-ben már a 32. helyet foglalja el; hazánk fővárosát közel 97,6 millió alkalommal írták be a Kiwi.com keresőjébe. Még a keresési adatoknál is jobb értéket ért el hazánk abban az összesítésben, ahol a Kiwi.com azt nézte meg, hogy melyik országot kereste fel a legtöbb nemzet. A lista élén itt is az USA áll, amelyet Franciaország, majd az Egyesült Királyság követ, mi pedig a 16. helyen állunk.

Míg a legtöbben valójában Spanyolországba utaztak tőlünk, addig legtöbbször Moszkvát írtuk be a Kiwi.com keresőjébe. Moszkva után leginkább Dubajra, Szentpétervárra, Barcelonára és Párizsra voltunk kíváncsiak. Ezt követte Berlin, Madrid, London és Lisszabon, majd pedig Milánó lett a 10. a tavalyi keresési listán.

Egy rövidebb repülőútért átlagosan 94 eurót kellett fizetni, ami magába foglalhatta akár a Barcelona vagy London távot is; a közepes hosszúságú utak átlagosan 152 euróba kerültek, amivel Marokkóba vagy Tenerifére is el lehetett jutni, míg a tengerentúlra (4000 km+) átlagosan 495 euróba’ fájt a jegy.

„Arra számítunk, hogy a hagyományos légitársaságok továbbra is csökkentett járatszámmal fognak közlekedni, mivel a legjövedelmezőbb szegmensük, az üzleti utazók száma valószínűleg jelentősen elmarad a járvány előtti szinttől. Ez nagyobb teret ad a diszkontlégitársaságoknak az új útvonalakon való terjeszkedésre” – mondta Mario Gavira, a Kiwi.com növekedésért felelős alelnöke.

TOP10 úti cél* Globálisan Magyarországról USA Spanyolország Olaszország Olaszország Spanyolország Görögország Törökország Németország Mexikó Franciaország Görögország Egyesült Királyság Németország Oroszország Ukrajna Portugália Oroszország Ukrajna Franciaország Hollandia *2021-ben 2021-re leadott foglalási adatok Forrás: Kiwi.com

Magyarország a globális adatokkal megegyező képet ad abban, hogy mikor foglalnak és mikor utaznak leginkább: a legtöbben kedden foglaltak, és pénteki napot választottak az indulásra tavaly. A koronavírus járvány előtt, 2019-ben augusztusban repültek a legtöbben, 2020-ban pedig – nem meglepő módon – januárban, még a lezárások előtt.

Tavaly a hónapok népszerűségi listáját világszinten december vezette, amit október, majd november követett. A magyarok azonban szeptemberben utaztak a legtöbbet repülővel (azon belül is a szeptember 6-i héten), majd október és augusztus következtek.