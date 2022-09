A vállalatok nagy része jelenleg egy tavaly vagy még korábban rögzített, fix áron kapja az áramot és a gázt, így eddig szinte egyáltalán nem szembesült az idei drasztikus drágulással - írja a G7. Most viszont már senki nem tud árat rögzíteni, mindenkinek a tőzsdei jegyzésekhez kötik a díjakat. Ez az élő szerződések kifutása után jobb esetben is négy-ötszörös, rosszabb esetben 10-15-szörös költségnövekedést okoz majd egyik pillanatról a másikra.

Van olyan ügyfelünk, aki most még 18 forintért kap egy kilowattóra áramot, de a jelenlegi állás szerint januártól már 240-et kellene fizetnie. Így foglalta össze a hírportálnak egy kereskedő egyetlen példán, hogy mennyire katasztrofális a rezsihelyzet a cégeknél.

A vállalatok legalább fele bukhat nagyot



Összességében azok a cégek, amelyek eddig kilowattóránként fixen 20-60 forintért vették a villamosenergiát és köbméterenként 60-200 forint között a földgázt, most egy folyamatosan változó, de jelen állás szerint ötször-tízszer, vagy akár ennél is magasabb áron kapják majd meg ugyanezt. Mindezért ráadásul jó eséllyel előre kell majd fizetniük, most már ugyanis a kereskedők döntő többsége ezt is előírja.

Pontosan nem lehet megbecsülni, hogy mindez a cégek mekkora hányadát érinti, de a hírportálnak nyilatkozó piaci szereplők és szakértők mindegyike azt mondta, hogy alsó hangon a felét, de inkább 60-70 százalékát. Azok maradhatnak ki, akiknek nem jár le a szerződésük, vagy az idén nagyon korán kapcsoltak, és a hatalmas bizonytalanság ellenére is már tavasszal leszerződtek 2023-ra.

Csak az EU segíthet



Enyhülést a várakozások szerint belátható időn belül két dolog hozhat. Az egyik, ha az EU-nak sikerül olyan intézkedéseket megvalósítania, amelyek leszorítják a tőzsdei jegyzéseket, hiszen így az ahhoz kötött vállalati rezsiköltségek is alacsonyabbak lesznek. A másik, ha elkezdenek bedőlni a jelentős korábbi lekötéssel rendelkező cégek, és így kínálat szabadul fel a piacon.

