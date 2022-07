A legjobban most azok örülhetnek, akik régi MKB-s ügyfélként annak idején Energia Plusz hitelkártyát igényeltek. Az ilyen számláról az NKM Energia Zrt. számára indított csoportos beszedésekre ugyanis 10 százalékos visszatérítést fizet a bank. Sajnálatos módon azonban az MKB ennek a hitelkártyának az értékesítését még 2020 tavaszán a Covid-járvány idején felfüggesztette, és azóta sem rukkolt elő hasonló konstrukcióval.

Ehelyett most az Én Postám hitelkártyával vigasztalódhatnak az MKB, illetve a Magyar Bankholding ügyfelei, amelynél a Posta fizikai kártyaelfogadó helyein és online felületein keresztül történő vásárlás után 5 százalék, havi maximum 2500 forint pénzvisszatérítést ad a bank, ez a kedvezmény a rezsi csekkekre is érvényes. Tehát 50 ezer forintnyi villany- és gázszámlából 2500 forintot visszakaphatnak az ügyfelek.

Általában csak 1 százalék a visszatérítés

A növekvő rezsidíja miatt nyilván lenne igény az ügyfélkörben ismét olyan hitelkártyára, amely az energiaszámlákból extra díjkedvezményt ad, egyelőre azonban a bankoknál nincs több ilyen speciális termék. A hitelintézetek többsége 1 százalékos visszatérítést ad abban az esetben, ha az ügyfél hitelkártyával egyenlíti ki a rezsit. Ekkora a visszatérítés mértéke a CIB-nél, az OTP-nél, a Raiffeisennél, az UniCreditnél és a Magyar Bankholdingnál is, ha nem postai hitelkártyát használja az ügyfél és sárga csekket fizet be. Általában havi vagy éves limit is van a visszatérítésekre, ami többnyire 30-50 ezer forint, vagy havonta 2500-4000 forint közé esik.

A K&H-nál is 1 százalékos most a visszatérítés, és vannak ugyan olyan termékcsoportok, amelyekre nagyobb arányú visszafizetés jár, de a rezsi nincs ezek között. A bank azonban vizsgálja ezt a lehetőséget is. Az Ersténél vannak olyan hitelkártyák, amelyek bizonyos üzletkategóriákban a vásárlásokra magasabb, akár 4 százalékos visszatérítést is is fizetnek, a választható költések között azonban nincs ott a rezsi, arra jelenleg csupán 1 százalékos kedvezményt kaphat az ügyfél.

Okosan kell használni a kártyát

A hitelkártya használatánál oda kell figyelni ugyanakkor az okos használatra, mert ha kamatozni kezd a kártyán felhalmozott tartozás, akkor nem éri meg az 1 százalékos kedvezmények miatt így rendezni a rezsiszámlát. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi, májusi adatai szerint 19,22 százalékos átlagos kamatot számolnak fel a bankok a hitelkártyáknál. A kamatfizetés úgy kerülhető el, ha az ügyfél az elszámolási időszakban kizárólag vásárlásra használja a kártyát - a csoportos beszedési megbízás is vásárlásnak minősül -, készpénz felvételére nem. A készpénzfelvétel mindig kamatozik ugyanis már az első naptól.

A kamatmentesség másik fontos feltétele, hogy az elszámolási időszakban felhalmozott tartozást a megadott határidőre az utolsó fillérig fizesse vissza az ügyfél, ellenkező esetben a hitel kamatozni kezd. Ha azonban pontosan törleszt az ügyfél, akkor kamatmentesen használhatja a bank pénzét az adott hónapban.

Vannak emellett a hitelkártyának egyéb költségei is: az egyik a kártyadíj, ami elég magas, prémium kártyáknál akár több tízezer forint is lehet, emellett a zárlati díj, amit havonta vonnak a bankok, ez néhány száz forint szokott lenni. Ezeket a költségeket is fedezhetik azonban az évi 30-50 ezer forintos visszatérítések, amelyek ha nem is sokat, de egy évi félmillió forintos rezsiszámlából legalább 5 ezer forintot visszajuttatnak a kártyabirtokosnak.