"Az elmúlt években és az idén is inflációálló béremelést hajtottunk végre. A rendkívüli helyzetre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy a megugró rezsiköltségekben is támogatni fogjuk minden munkatársunkat. Az egyszeri kifizetésen túl – amit minden kollégánk megkap, létrehozunk egy támogatási alapot is. Ez azt a célt szolgálja, hogy a nehéz élethelyzetbe került munkatársainkat további anyagi támogatásban tudjuk részesíteni. Összesen 250 millió forintot különített el a cég a támogatásokra” – nyilatkozták a Rossmann ügyvezetői, Flórián László és Németh Kornél.

A cégvezetés számára kiemelten fontos, hogy minden élethelyzetben stabil szociális hálót biztosítson a munkatársai számára, amit igazol a mostani kifizetés is - olvasható a cég közleményében.

A vállalat nyolc országban, 56,5 ezer alkalmazottal és 4361 üzlettel van jelent Európában. 2021-ben a Rossmann-csoport 11,1 milliárd eurós árbevételt ért el Németországban, Lengyelországban, Magyarországon, a Csehországban, Albániában, Koszovóban, Spanyolországban és Törökországban.

A Céginfo.hu adatai szerint a Rossmann Magyarország Kft. 2021-ben nettó 108 milliárd forint forgalom mellett 5,5 milliárd forint adózott eredményt ért el.

