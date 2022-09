A magas infláció, különösen az élelmiszerárak és a rezsi hirtelen emelkedése jelentős kihívást jelent sok háztartás számára – ennek enyhítésében segíti kollégáit szeptemberben a CIB Bank, egy egységes összegű egyszeri kifizetéssel, összesen 420 millió forintot fordítva erre. Emellett a bank a tervezett rendkívüli béremelést is végrehajtja.

A támogatást csak egy bizonyos bérszintig adja a bank, tehát valóban azokhoz kerül, akiknek ez igazi segítséget jelent, mely jól példázza, hogy a gondoskodás és a munkatársak iránti felelősségvállalás hogyan jelenik meg a CIB Bank cégkultúrájában. Az egyszeri kifizetést a tartós távolléten lévők, elsősorban kismamák is kapják, akikkel a kapcsolattartás és a távollét utáni visszaintegrálásuk fontos a CIB számára.

A CIB Bank vezetése bízik benne, hogy ez a rendkívüli támogatás most gyors, átmeneti segítséget jelent a kollégáknak a növekvő költségeik fedezésére. Mindezt kiegészíti az is, hogy ezen felül, még a tervezett rendkívüli béremelést is megvalósítja a bank.

