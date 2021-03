A Rossmann 2013 óta a legerősebb Store Equity Index (SEI) mutatóval rendelkező drogéria Magyarországon – derül ki a NielsenIQ Shopper Trends szindikált kutatásából. A nagyon erősnek számító 3,8-as SEI mutatót az előnyös ajánlás, fizetési hajlandóság és az üzletért való utazási hajlandóság alapján számolták.

A felmérés során ez az érték arra is rámutatott, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező, a 18-24 és 40-49 év közötti és a közép-, illetve délkelet-magyarországi vásárlók körében 2020-ban a korábbi évekhez képest is nőtt a márka népszerűsége.

QP | Quality Placement

Az elmúlt évhez képest a drogériában vásárlók öt legfontosabb választási irányelve nem változott. A fogyasztók számára továbbra is a legfontosabb, hogy tudják, amit keresnek, azt könnyen és gyorsan megtalálják az adott üzletben, illetve, hogy a fő márkák mellett megbízható sajátmárkás alternatívák közül is válogathassanak. A kutatás fontos eredménye volt azonban, hogy ötödik helyről harmadik helyre ugrott az igény a folyamatos raktárkészlet iránt. Továbbra is a negyedik legfontosabb szempont a jó ajánlatok és promóciók és ötödik helyre csúszott a hűségprogramok fontossága.

Ezek mellett a felmérés arra is rámutatott, hogy az üzlet kiválasztásánál fontos a vásárlók számára a kényelmes megközelíthetőség, az ár-érték arány és a kiváló személyzet, ügyfélszolgálat is.