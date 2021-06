A Standard and Poor’s és a Fitch Ratings is befektetési kategóriába sorolta az MVM energetikai társaságcsoportot. A 100 százalékban állami tulajdonú cégek közül az MVM az első, amelyik ilyen minősítést szerzett - derül ki az ATV cikkéből.

Máger Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter szerint ez a minősítés az állami tulajdonban levő Magyar Villamos Művek stabil pénzügyi helyzetét igazolja.

Hozzátette: „Az MVM 2010 óta tartó munkája nemcsak azt bizonyítja, hogy az állam is lehet jó gazda, hanem azt is, hogy stratégiai vízióval, tudatos építkezéssel, valamint elkötelezett menedzsmenttel és munkavállalókkal egy állami vállalat is képes felküzdenie magát a legnagyobbak, az úgynevezett blue chipek közé."