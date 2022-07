„Az EU legészakibb kajszibarack-termelő országaként hazánkban közel 5300 hektáron terem ez az igazán sokoldalúan felhasználható gyümölcs. Azt, hogy milyen és mekkora lesz a termés, minden évben a tavaszi fagyos napok száma határozza meg. Ebben az évben szerencsére nem érte jelentős fagykár a kajszit, ezért közel 26 ezer tonna kajszi várható, ami nem számít rekordtermésnek, de a tavalyihoz képest megfelelő mennyiségű” – közölte Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke.

Gönciből finom a lekvár



Rengeteg magyar eredetű fajta van, melyek közül a legismertebbek talán a Gönci magyar kajszi, a Mandulakajszi és a Ceglédi óriás.

Magyarországon a kajszibarack nemesítése több mint 70 éves múltra tekint vissza. „Tulajdonképpen egyfajta nemzeti kincs a tordasi fajtakísérleti állomás, amelyen közel 350 kajszifajtát tartanak fenn. Ezek vizsgálatainak eredményei a jövőben valós és hasznos információkat adhatnak a hazai kajszitermesztők számára, például a megfelelő fajtahasználat vonatkozásában" – közölte Győrffy Balázs.

A Nagybani piacon a hazai első osztályú kajszik ár jelenleg 700 forint/kilogramm, míg az üzletekben 900-1500 forint közötti áron lehet vásárolni.

A Nagybani piac kajszi árai július 14-én (kg/Ft)



Minimum Maximum Hazai II. oszt. 450 550 Hazai I. oszt. (extra) 700 800 Hazai I. oszt. 600 700 Forrás: Agroinform/Nagybani

A kajszi melegkedvelő gyümölcs, amely tőlünk északabbra már nem is igen él meg. A kissé meszes, levegős talajokon fejlődik a legjobban. Fényigényes, fája 4-7 méteresre nő, akár 90 évig is él. A kajszi maga gömbölyű, kissé lapított, középbarázdával rendelkező, bársonyos héjú gyümölcs, megérve narancsos sárga, míg a naposabb oldalán pirosas színű. Vitamintartalma magas, A-, B- és C-vitaminban is bővelkedik. Jelentős rosttartalma miatt tápláló, ugyanakkor kalóriatartalma nem magas, tartalmaz magnéziumot, káliumot, és kitűnően hidratál is, hisz 85 százaléka víz - írja közleményében a NAK.

Készülhet belőle leves, ivólé, köret húsok mellé, vagy eltehető télire aszalva, befőttként, bár a legnépszerűbb módja mindenképpen a lekvár. Némelyik fajtának még a magbele is hasznosítható, például perszipán készül belőle a marcipán pótlására, de a barackmagolajat a szépségipar is alkalmazza. Fontos megjegyezni, hogy csak bizonyos fajták édes magja használható, a kesernyések nagy mennyiségben mérgezők lehetnek ciántartalmuk miatt.

A kajszi ugyanaz, mint a sárgabarack



A kajszi, a kajszibarack és a sárgabarack valójában ugyanaz a gyümölcs. Egy gyümölcs három névvel és rengeteg fajtával - mondta Kujáni Lászlóné, Olga kajszibarack- és meggytermelő. „A szedésnél az a fontos, hogy a gyümölcs ép maradjon, ezért nem rázzuk a fáról a barackot, hanem speciális, zsebes kötényben gyűjtjük, és onnan rakjuk a ládákba, kosarakba. A tárolás során fontos, hogy kocsánnyal lefelé tartsuk a gyümölcsöt, mert így párolog el a szén-dioxid, és áll el tovább a gyümölcs” – mondta Kujáni Lászlóné, az Európai Unió által támogatott, gyümölcsfogyasztást népszerűsítő NAK-program, az Európai Friss Csapat legújabb videójában.