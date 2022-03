Az Opten a nyilvános cégadatbázisból hozzáférhető bankszámlaszámok alapján 14 részben köztulajdonú céget, a 10 milliárd forintnál nagyobb árbevételű vállalkozások közül pedig 54 sberbankos folyószámlával rendelkezőt talált - írja a 24.hu.

Az érintettek nem szívesen beszéltek arról, hogyan esett a választásuk a Sberbankra, milyen ügyletet finanszírozott nekik az orosz bank, és mennyi pénzük ragadt bent a végelszámolás miatt. Az ASE AO Magyarországi Fióktelepének munkatársa ingerülten hárította el az érdeklődést. A fióktelep a paksi ipari parkban bejegyzett, az atomerőmű-beruházásban érdekelt orosz Atomstroyexport magyarországi lerakata, és kizárólag a Sberbanknál volt számlája.

Más orosz érdekeltségi körbe tartozó cégek is találhatók a listán, ilyen például a dunaújvárosi Dutrade Zrt. kereskedő cég, az ISD Dunaferr Zrt. érdekeltsége. A dunaújvárosi vasműnél ugyancsak van nyoma Sberbank-számlának, ami nem csoda, hiszen a cégben az orosz külkereskedelmi bank, az állami Vnyesekonombank a főtulajdonos. Ugyancsak az orosz bank volt az egyik számlavezetője a Mercarius Flottakezelő Kft.-nek, amely gépkocsikat biztosít az atomerőmű számára, és orosz befolyás alá került, most is a Sberbank jelzálogjoga látszik az üzletrészein.

Az érintettek között van a BKV is, amely ritka kivételként szinte rögtön válaszolt a hírportál megkeresésére. Eszerint a fővárosi közlekedési vállalat 2017-ben nyitott pénzforgalmi bankszámlát a Sberbanknál „egyedi, rendkívül kedvező kondíciók mellett”. A bankszámlát a napi pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítására használták, a Sberbank végelszámolása nem okoz problémát sem a napi, sem a hosszú távú működésben, és a cégnek nincs a Sberbankkal szemben az OBA által megtérítendő összeget meghaladó számlakövetelése.

