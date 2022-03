A Fővárosi Kormányhivatal adatai szerint a Sberbank csődje három utazási irodát kényszerít arra, hogy vagyoni biztosítékát új szolgálatónál kösse meg:

A pécsi Grand-Tours Kft.-nek a nemzetközi utazásokra 8,3 millió forint, a belföldi utakra 6 millió forint biztosítéka volt a Sberbanknál.

Müller Ágnes, a cég ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy a hatóság már a csőd előtt felhívta a figyelmüket: "aggályosnak" tartják, hogy az orosz hátterű banknál tarják a pénzbeli letétjüket.

A cégvezető kérelmezte, hogy a csőd miatt ne vonják vissza az engedélyüket. Erre egyébként nem is lenne szükség, ugyanis pénzügyeiket egy másik számláról tudták intézni, az Országos Betétbiztosítási Alaptól (OBA) pedig vissza is kapják a most elvesztett biztosítékot, amelyet szintén biztosítékképzésre használnak majd fel.

Szintén a Sberbanknál tartott 5 millió forintnyi pénzbeli letétet az International Language Travel Nyelvi Utaztató Kft. Ők lapunk kérdésére szintén azt mondták, hogy a hatóság felhívta a figyelmüket a problémára, és az OBA-kártalanítás után új szerződést kötnek.

Szintén érintett az Encián Tours Kft. 5 millió forinttal, de őket egyelőre nem tudtuk elérni.

Mi az a vagyoni biztosíték?

A vagyoni biztosíték arra szolgál, hogy ha az utazási iroda nem tud teljesíteni, mert például csődbe megy, akkor legyen miből visszafizetni a már lekötött utakat. Egy másik, kisebb összeg a hazaszállítás költségeit kell, hogy fedezze.

A vagyoni biztosíték összegét a nettó árbevételhez kötik, és minél összetettebb szolgáltatást kínál egy cég, annál magasabb az az arány, amelyet félre kell tennie arra az esetre, ha beütne a baj.

Ha egy iroda belföldön utaztat, akkor az ebből a tevékenységből származó bevételének 3 százalékát, de legalább 500 ezer forintot kell "tartalékolnia".

Ha az iroda külföldi utakat szervez, akkor a biztosíték már az ebből származó bevételének 12 százaléka, de legalább 5 millió forint.

Ha a szállítást is az iroda intézi, akkor a bevétel 12 százaléka és legalább 7 millió forint lesz a biztosíték összege.

A legnagyobb összeget, a nettó árbevétel 20 százalékát, de legalább 50 millió forintot azoknak az irodáknak kell felmutatniuk, amelyek charterjáratokat üzemeltetnek, illetve a bevételük legalább 25 százalékát garantált - nem lemondható - szerződések adják

Az iroda dönthet úgy, hogy az előírt összeget egy hitelintézetnél letétbe helyezi, bankgaranciát nyújt be, vagy biztosítóval köt szerződést. Ezeket kombinálni is lehet.

Mi történt a Sberbankkal?



Az európai szanálási hatóság kedden indított végelszámolást. A magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál. A Sberbank Magyarország Zrt. súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt az MNB is visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.

A hazai Sberbank az orosz-ukrán válság nyomán az osztrák anyabanktól, illetve annak tulajdonosától, a – nemzetközi szankciók által sújtott - orosz Sberbanktól érkező negatív hatások miatt került súlyos fizetőképességi (likviditási) és tőkehelyzetbe.

Az OBA korábban megerősítette, hogy a kártalanítás kezdő időpontján megkezdi és tíz munkanapon belül a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást.

Kandrács Csaba, az MNB alelnöke szerdán azt mondta, hogy az engedély-visszavonás azt követően lesz hatályos, hogy a Pénzügyminisztériumból is megjelenik ennek megerősítése; a kifizetési folyamat utána indulhat meg.

Betétesenként főszabály szerint legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forint értékben fizet kártalanítást azon betétesek részére, akiket a Sberbank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénynek megfelelően azonosított - írta az OBA.