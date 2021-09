Tavaly januárban jelent meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rendelete a fogyasztási almérők kötelező felszereléséről. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valamennyi magyarországi iparvállalatnál és termelőcégnél – legyen szó egy hatalmas fröccsöntő üzemről, vagy egy kis pékségről – mérni kell a gépek áramfogyasztását. Elsőként a 100 kW, később pedig már az 50 kW és annál nagyobb névleges teljesítményű gépek is ebbe a körbe tartoznak.

A rendelet azokra vonatkozik, akik

igénybe vettek energiahatékonysági társasági adókedvezményt,

vagy nagyobb fogyasztásuk miatt eleve a szabályozási hatáskörbe esnek, vagyis kötelező energetikai szakreferenst alkalmazniuk.

Ez 400 000 kWh villamos energiát és 100 000 köbméter földgázt vagy 3 400 GJ hőmennyiséget elfogyasztó cégeket jelent, tehát nagyjából azokat, akik havi 1 millió forint felett költenek energiára.

Almérővel – amelynek hibahatára legfeljebb 3 százalék – csak az elektromos áramot fogyasztó gépeket kell mérni. 2022-től ide tartoznak a 100 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezések (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések), a 140 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezések. Később ezek az alsó határként megszabott számok 50, illetve 70 kW-ra csökkennek. Kivételt jelentenek azok a gépek, amelyek kevesebb, mint évi 2000 órát működnek, de ezt az üzemeltetőnek kell bizonyítania.

Az új szabályozás jelentős előrelépés, mivel korábban egyáltalán nem volt kötelező az energiafogyasztás mérése. Az ISO50001-es szabvány egyes pontjainak való megfeleléshez az is elegendő volt, hogy valaki akár egy kockás füzetben vezesse az egyes mérők adatait és ezt megőrizze, elemezze – mondta lapunknak Simon András, a Siemens Zrt. Sales Engineer szakembere.

Simon András, Siemens: jelentős megtakarítások érhetők el a mérőeszközökkel és a rájuk épülő elemzésekkel (forrás: 4iG).

A szabvány célkitűzése azonban ezen túlmutat: folyamatosan figyelni kell az egyes berendezések fogyasztását és beavatkozni, ha szükséges. Ezt erősíti a MEKH rendelete, amely lépésre kényszeríti a cégeket, mindez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU teljesíteni tudja korábban vállalt klímacéljait.

2021-ben már kifinomultabban kellene monitorozni a cégek fogyasztását annál, minthogy, a villanyszámlán megnézik mire fizetnek

- figyelmeztet a szakember.

Az adat csak az első lépés

Az adatok kinyerése csak az első lépés, ezeket elemezni is kell és ennek megfelelően intézkedéseket hozni. Sokan nem is gondolnak bele, hogy azzal, ha ismerik a berendezések aktuális fogyasztását, lényegében visszanyerik az irányítást a cégük fölött. Ismerni fogják azokat az üzemi eseményeket, áramkimaradásokat, szolgáltatói áramcsúcsokat, amelyek hátráltatják a működésüket. Egy ilyen rendszer jobb tervezhetőséget jelent, aminek nagy hasznát vehetik a cégek, amikor egy áramszolgáltatóval szerződést kötnek – magyarázta Simon András.

Az alapértelmezett rendszereinkben a fogyasztási adatok negyedórás ciklusokban érkeznek, és online nyomon követhető a gépek áramfelvétele – fűzte hozzá Reményi Szabolcs, a Siemens Zrt. Technical Engineere, aki kiemelte: a megbízó igényeihez és lehetőségeihez összeállított, a későbbiekben is fejleszthető rendszereket készítenek.

Reményi Szabolcs, Siemens: a mért adatokat felhasználó prediktív rendszerekkel megelőzhetők a géphibából fakadó gyártósori leállások (forrás: 4iG).

A választható rendszer fajtáit és működését egy piramishoz lehet hasonlítani: a legalsó szinten helyezkednek el a friss előírásoknak megfelelő mérőműszerek, ezek felett állhatnak a feldolgozóeszközök, amelyek egyrészt feldolgozzák az adatokat, másrészt kisebb csomagokba rendszerezik annak érdekében, hogy a piramisban feljebb található további, opciós szoftverek hatékonyabban kezelhessék azokat. A piramis tetején pedig az energiamenedzsment fejlettebb megoldásai, az erre hivatott EMS-rendszerek állnak, amelyek, többek között gazdasági elemzéseket végeznek vagy szén-dioxid lábnyomot számolnak és kapcsolatot tartanak a gyártási minőséget és hatékonyságot javító további (ipar 4.0) rendszerekkel.

A Siemens eszközei pedig itt kapcsolódnak a 4iG Nyrt. rendszereihez és a kivitelezéséhez. Gém Péter, a magyar vállalat szakértékesítési és üzletfejlesztési igazgatója szerint erre jó példa a 4iG erre is alkalmas ipari platformjának, a 4iOP-nak a termelőcella-optimalizálása, amely a kapacitástervezés és a működési hatékonyság tervezése mellett olyan fontos információkat is szolgáltat, mint az egy termékre jutó energiafelhasználás, illetve szén-dioxid-kibocsátás. Erre nagy szükség van az árajánlatok kiadásához, az utólagos önköltségszámításnál, de az is kiderülhet ezáltal, ha egy berendezés nem elég korszerű ahhoz, hogy a gazdaságosan be tudja valaki illeszteni a termelésébe.

A program ráadásul azt is képes előre jelezni, hogy hol és mikor jelentkezhet karbantartási igény. A gyártósor váratlan leállásának megelőzése pedig akkora előny, hogy pénzben nem is nagyon lehet kifejezni.

Itt most egy törvényi kötelezettségről beszélünk ugyan, hiszen ezeket a rendszereket be kell építeni jövő év elejéig, de emellett olyan hozadékai lehetnek, amelyek kedvezőbb piaci versenyhelyzetet és gyors megtérülést hozhatnak akár egy nagyobb vállalatnak is - tette hozzá a szakemer.

Gém Péter, 4iG: fontos beszállítói szerződések dőlhetnek el a mérőrendszereken, amelyek a nagy beszállítói láncokban szükséges adatokat és nyomonkövethetőséget is nyújthatnak (forrás: 4iG).

Most éledeznek a cégek

A legtöbb cég a nyári szabadság után most kezd éledezni: „január 1-től meg kell felelni bizonyos szabályoknak”. Gém Péter szerint sokan akkor kerülnek majd bajba, ha annyira elhúzzák az időt, hogy a rendszer kiépítése és beüzemelése már nem lesz kész határidőre. Ez ugyanis nem abból áll, hogy beszerelnek pár mérőórát és megnyomják az „ON” gombot. Egy komplett gyár szakszerű bekábelezése komoly, több hónapos feladat is lehet. A Siemens világszerte bevált eszközeivel gyorsan használatba vehető, moduláris rendszereket nyújt a 4iG.

Aki nem üzemeli be időben a mérési rendszerét, 200 ezertől 2 millió forintig terjedő bírságot kockáztat, sőt, ha másodszor is elkapják, akkor ez az összeg akár a 3 millió forintot is elérheti.

Vélhetően nem a nagy nemzetközi cégek lesznek gondban 2022 januárjában, hiszen például azok, amelyeknek német anyavállalata van, már régóta használják az ISO 50001-es szabványt – fűzték hozzá a szakemberek.

Rengetegen indulnak a megrendelésekért

A piac óriási, a magyarországi megrendelők rugalmas, gyors és megbízható kiszolgálására szövetkezett a Siemens és a 4iG, ugyanakkor azt tapasztalják, hogy „garázscégek” is indultak a sürgőssé vált megbízásokért. A piacon elérhető számtalan mérőegység és a további rendszerelemek között vannak jobb minőségűek, és kétes forrásból származók, ugyanakkor az ilyen rendszerek kiépítési és működési minősége és fejleszthetősége kiemelten fontos szempont. A döntésnél azt is figyelembe kell vennie a cégeknek, hogy mennyi és milyen minőségű adatot lehet kinyerni ezekből a mérőberendezésekből és a rá épülő rendszerekből, illetve mennyire képes automatizálni a működést, kiértékelést.

Lehet számolgatni és adatokat vezetni akár egy gyorsan meghízó Excel-táblázatban is, de amennyiben ezeknél komolyabb információigény merül fel, akkor hirtelen nehéz feladat elé kerülhet a felelős cégvezető.

Érdemes az ipari követelményeknek tartósan megfelelő, a jövőben is fejleszthető rendszereket telepíteni (forrás: 4iG).

Arra is érdemes gondolni, hogy ha valaki fontos beszállítóvá szeretne előlépni – akár egy autóipari cégnél, vagy egy másik iparágban meghatározó multinál – akkor számos adatszolgáltatási követelménynek kell megfelelni – figyelmeztet Gém Péter. A megrendelők, vagyis az ellátási lánc végén álló főszereplők az egész gyártási folyamatra vonatkozó energiafelhasználási adatokra kíváncsiak, ebből a mozaikból pedig egy magyarországi alvállalkozó termékre lebontott értékei sem hiányozhatnak.

Érdemes körültekintően figyelmet szentelni a működési- és az adatbiztonságnak is. Az elmúlt évek adatvédelmi és ipari kémkedési botrányai rávilágítottak arra, hogy mennyire sebezhető lehet bármely felhasználó, vagy éppen egy termelő vállalat, ha olyan eszközöket enged be a fontos gépeihez, amelyek egy kevésbé átgondolt rendszerbe vannak beillesztve, vagy bizonytalan forrásból származnak.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy később szükség lehet fejlesztésekre, amelyek jóval könnyebben elvégezhetők a kellő kapcsolódási lehetőségekkel rendelkező Siemens IoT eszközökkel és a 4iOP moduláris platformmal.

Egyszeri megrendelés vagy hosszú távú kapcsolat?

Sok cégnél megvan az igény arra, hogy ne engedjük el a kezüket, és segítsünk a további optimalizálásban, de persze van olyan vezető is, aki csak meg szeretne felelni a jogszabályi követelményeknek és a most legolcsóbb megoldást választja – mondta Gém Péter.

Az előbbiek vannak azonban többségben, amely azt mutatja, hogy a magyar cégek meglátták a lehetőséget abban, hogy a most szükséges fejlesztéssel előrébb léphetnek, mert ha több évre terveznek, biztosan jobban járnak az energiamenedzsment fejlesztésével. A 4iG gyorsan telepíthető rendszerével akár több részre is osztható ez a projekt: az első körben kiépíthető a rendeletnek megfelelő mérés, a folytatásban pedig bővíteni lehet az energiafelhasználást optimalizáló EMS megoldásokkal. A mérhetőség révén kiépíthető a költséghatékonyabb operációt, a tervezhetőbb működést támogató átfogóbb rendszer is.

A cikk megjelenését a 4iG Nyrt. támogatta.