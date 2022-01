Miközben Simonka György Békés megyei fideszes országgyűlési képviselőt és 32 társát bűnszervezetben elkövetett 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják, az ügy elsőrendű vádlottja többször is vissza nem térítendő állami és európai uniós támogatást kapott a büntetőper kezdete óta – tudta meg a 24.hu.

Bár a vádhatóság Simonkát tartja a bűnszervezet irányítójának, a kormánypárt politikusa csak az eljárás harmadrendű vádlottja, a sorban megelőzik őt a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. egykori ügyvezetői. Előbbi társaságot korábban Kékessy Mihály György elsőrendű vádlott vezette, akit még a nyomozás során le is tartoztattak egy időre.

Kékessy jelenleg őstermelőként, gazdálkodóként dolgozik és a Magyar Államkincstár (MÁK) nyilvántartása alapján több mint 165 millió forint támogatást kapott költségvetési és EU-s forrásból a 2020 januárjában elkezdődött büntetőper óta. A MÁK adatbázisa szerint európai uniós és magyar állami költségvetésű forrásból kifizetett agrártámogatásokról van szó.

Az adatok szerint Kékessynek 2020-ban közel 83 millió forintot, 2021-ben pedig valamivel több mint 82 millió forintot fizetett ki az állami szervezet. A folyósított összegek közt van olyan is, melyek odaítéléséről is 2020-ban, illetve 2021-ben született döntés, de olyan is, amire korábban kellett pályázni.