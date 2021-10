A portál megkeresésére a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelezte: „a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerint az üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység” engedélykötelessé vált. Engedélye pedig most egyetlen szereplőnek sincs, és ilyen eljárás sincs folyamatban.

Ennek ellenére számos olyan hirdetést találtunk viszont, amelyekben kifejezetten az idősebbeket célozzák meg „lakásért életjáradék” ajánlatokkal. Az önmagát Országos Életjáradéki Hivatalnak (OÉK) nevező piaci szereplő címeres honlapja érzékelhetően azt igyekszik sugallni, hogy állami intézményről van szó. Ez már önmagában meglehetősen gyanút keltő lehet. Mint leírják: az OÉK a havi rendszeres életjáradék folyósításon túl a lakás forgalmi értékének kiszámolása után, szerződéskötéskor egyszeri, legalább 5, maximum 200 millió forintot is biztosít a szerződő félnek.

A táblázatban – többnyire a neten jelen lévő, egyébként gyorsan változó hirdetések alapján – kigyűjtött szereplők mellett nem egy ügyvédi iroda is ajánlja hasonló szolgáltatását. Közülük az egyik portál érdeklődésére azt válaszolta: azt nem tiltja a jogszabály, hogy magánszemély kössön életjáradéki szerződést. Mint jelezték, ilyenkor garancia az ügyvéd jelenlétében kötött megállapodás. Ebben szerepelhet például, hogy az ügyfélnek minden hónapban 3. és 6. között meg kell kapnia a kialkudott összeget. Ellenkező esetben a befektető (tehát aki a lakás tulajdonjogát megszerzi) bukja minden addigi kifizetését.

Azt a jegybankhoz közelálló körök is elismerték, hogy a magánszemélyek közötti ügyletek lehetségesek. Óvták azonban az időseket például a lakásnepperektől. Minden esetben érdemes alaposan tájékozódni, a felajánlott szerződést pedig mindenképpen profi saját ügyvéddel megnézetni. Ehhez segítség kérhető akár az MNB tanácsadó irodahálózatától is. Kockázat pedig még így is lehet, hiszen csőd esetén (amit nemcsak cég, hanem akár magánszemély is jelenthet) problémássá válhat a nyugdíjas helyzete.

Az MNB ugyanakkor az esetlegesen folyamatban lévő, jogosulatlan tevékenységeket célzó vizsgálatairól – jellegükből fakadóan – semmilyen információt nem adhat ki, így annak tényéről sem adhat tájékoztatást.