„A kasszások, árufeltöltők sokat panaszkodnak, hogy a vásárlók idegesek, nekik esnek az árak miatt” – mondta Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország első embere a Forbesnak adott interjújában. Sőt, egy vásárlás után ő is csak annyit tud mondani a számlára, hogy „te jó ég!”.

A Sparnál azt látják, hogy mindenki elkezdett lefelé vásárolni, jobban fogynak a saját márkás termékek. Már nyár elején észrevették, hogy csökken a forgalom volumene. Heiszler szerint válság idején a vásárlók az olcsó szénhidrátokat veszik leginkább. „Hiába drágább a tészta, még mindig olcsóbb egy családot tésztával jóllakatni, mint hússal vagy zöldséggel. A pékáruk forgalmában is látjuk a változást, a kenyér kelendőbb lett: olcsóbb egy kiló kenyér, mint egy kilónyi kifli vagy egyéb pékáru” – mondta.

Az árstopos termékek közül a csirkemellből és a cukorból vannak mennyiségi problémák a Sparnál.

Szűk esztendő jön

A kiskerláncnak éppen novemberben kell befizetnie 10,5 milliárd forint extraprofitadót a magyar kormánynak. Ez nem jön jól: az élelmiszeriparban néhány százaléknyi árbevétel-visszaesés is jelentősnek számít. Emiatt a vezetőség is spórolásra szorul: az üzlettérben télen is 18 fok lesz az eddig megszokott 21 fok helyett. Eközben új dolgozókat is toborozniuk kell: jelenleg 500-600 dolgozó hiányzik a rendszerükből, főleg Budapest és Sopron környékéről.

„Az az igazi probléma az árstopokban, hogy a hatósági ár csak a kiskereskedelmet fojtja le. Pedig a terméknek van termelője, gyártója, nagykereskedője is, de a hatósági ár csak minket, a kiskereskedőt köti. Több, mint nyolc hónapja tartanak az árstopok, még mindig veszteségünk keletkezik a hatósági áras termékeken” – mondta Heiszler.

A vezérigazgató szerint azért, drága a sajt, mert a 2,8 százalékos tejen van árstop, a 1,5 százalékoson nincs. A forgalom a 2,8 százalékos tej felé terelődik, tehát több tejzsírt vonnak ki a gyártók a piacról, a folyótejbe adják el a tejzsírt a trappista helyett, ami a kínálaton át drágítja a sajtokat.

Az élelmiszer-forgalom visszaesésétől idén még nem tart, úgy látja, az infláció karácsonykor alapvetően azt fogja érinteni, hogy milyen ajándékokat veszünk. A január lesz érdekes, amikorra az infláció tetőzését várják és mindenkinek komoly rezsiszámlát kell befizetnie. Ugyanakkor azt reálisnak tartja, hogy a csokimikulások luxusnak fognak számítani, és az emberek inkább a táblás csokoládét veszik a következő hetekben.