A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. áruházaiban augusztustól lehet kapni a „Spar Hazai. Szeretem” márkájú termékeket. Heiszler Gabriella, a cég ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatón elmondta, hogy Spar az új márkanév alatt hagyományos magyar ízvilágú élelmiszerek kerülnek a boltjaik polcaira. A vállalat a belföldi gyártóktól, beszállítóktól érkező áruk vásárlásának ösztönzésével is igyekszik hozzájárulni a fenntartható gazdálkodáshoz. Ezek az áruk, a termelési folyamat minden időpillanatát nézve Magyarországon készülnek.

Az új árucsalád jelenleg mintegy 20 terméket tartalmaz, ennek egy része a Spar saját húsüzemében gyártott termék - egyebek közt májas, vagy kolbász. A logó nagyon sok tejterméken - például ESL tej, vaj - szerepel már, továbbá egyebek közt tésztákon is, és a szárazárú irányban tovább bővítenék a családot. Az érintett kör azonban limitált lesz, az üzletláncnál azt tervezik, hogy körülbelül maximum 100 árucikkre terjesztik ki a márkát.

Heiszler Gabriella elmondta: bizonyos területeken csak magyar termékeket forgalmaznak. Ilyen például a tej, hiszen sem friss tej sem UHT-tej termékkörben nem volt az elmúlt időszakban és a közeljövőben sem lesz külföldi termék a boltok polcain.

A frissárunál mindent visz a származási hely

A kezdeményezés nem pusztán marketing-jellegű, hanem gazdasági racionalitása is van: a magyar fogyasztóknak egyre fontosabb, hogy hazai termékeket vásároljanak, amelynek konkrét előnye elsősorban a frissáruknál jelentkezik.

A Sparnál a forgalom tekintetében is érzékelik a magyar termékek iránti kereslet megugrást, főként a frissáruknál. Az értékesítési számokon egyértelműen látszik, hogy a vásárlók számára nagyon fontos szempont, hogy például egy dinnye vagy egy paprika magyar származású legyen. A szárazáru tekintetében vegyes a kép: van akinek fontos tényező a hazai eredet, de sajnos megvan az a vásárlói kör is, amelynek csak az ár számít - fogalmazott.

Azokon is segítenek, akiknél az üzemméret komoly akadály

Heiszler kiemelte, hogy a Spar nem csupán kampányszerűen népszerűsíti a hazai áruk vásárlását. A magyar termékek támogatási stratégiájával egy komplex programot dolgozott ki, amivel többféle módon segíti a hazai gyártókat abban, hogy Spar beszállítókká váljanak, illetve növeljék az értékesítésüket az áruházláncnak. Ennek része a magyar kistermelők piacra jutását támogató regionális beszállítói rendszer kiépítése, és a feltörekvő cégek piaci bevezetés előtt vagy alatt álló termékeit felkaroló HungariCool akció is.

A regionális beszállítói rendszer kialakítása az üzletlán 1,7 milliárd forintot fordít. A Spar országszerte 6 regionális szállítói központot alakít ki – Pécsen, Győrött, Székesfehérváron, Hódmezővásárhelyen, Nyíregyházán és Zalaegerszegen – a helyi Interspar üzletekben. A cél, hogy olyan üzemméretű vállalkozások is piacot nyerjenek a cégnél, amelyek csak 1-1 üzlet ellátására lennének képesek, ám egy teljes hálózat ellátására nem.

A program keretében a partnerek bármilyenfajta élelmiszerterméket beszállíthatnak, a feltétel mindössze az, hogy az adott áruház 50 kilométeres körzetében működjenek, tehát helyi terméket kínáljanak. A cégvezet szerint el kívánják érni azokat a kisvállalkozásokat, amelyek helyi ismertséggel rendelkeznek, ámde nem tudtak bekerülni a Spar polcaira főként mennyiségi korlátok miatt.

A Spar részt vesz az Irinyi Terv 35 milliárd forintos Élelmiszeripari Beszállítófejlesztési Programjának megvalósításában is, ennek keretében már 30-nál több együttműködés jött létre az áruházlánc és a gyártók között.

A HungariCool termékinnovációs verseny célja a feltörekvő, piacbevezetés előtt, vagy annak környékén álló hazai vállalkozók felkarolása, a hazai termékinnovációk piacra segítése. 2021-ben több mint 300-an pályáztak az akció keretében, és 40 új termék került bevezetésre.

Heiszler Gabriella azt is elárulta, hogy a Hungarycool-résztvevők egynegyede tudott stabilan bentmaradni a Spar-üzletekben. A bentmaradás nagy mértékben azon múlik, hogyan fogy a termék, illetve sokat számít a minőség is. A legnagyobb nehézség a skálázás, vagyis sok vállalkozás csak kis mennyiségben képes magas minőségben előállítani termékeit, nagyobb mennyiségben viszont már ez nem feltétlenül sikerül. Vagyis a kapacitásnövelés gyakran akadályokba ütközik. A program folyamán ezekkel a problémákkal is sokat foglalkoznak a Spar minőségellenőrei, szerinte nagyon sok munkaóra rejlik a mögött, hogy ezek a termékek tényleg sikeresek legyenek és országos szinten is betörjenek a piacra.

A SPAR nemcsak kereskedőként, hanem gyártóként is érdekelt a hazai termékek népszerűsítésében, hiszen már három húsipari termelőüzemet is működtet Magyarországon.