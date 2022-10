Az átépítések során az áruházak fénycsöves lámpatesteit LED lámpákra cserélik, és akkor is alkalmazzák ezt a technológiát, ha nem a teljes épületet modernizálják, csak annak elektromos rendszerét – számolt be a cég.

A Spar Magyarország 2018-ban új hűtéstechnikákra állt át, amelyek a korábbinál környezetkímélőbbek, hatékonyabbak és hosszú távon is gazdaságosan üzemeltethetők. Az üzletek elavult portáljait jó hőszigetelő képességű, modern típusokra cserélik, indokolt esetben pedig a tetők vízszigeteléseinek cseréjénél elvégzik a hőszigetelést, illetve homlokzati hőszigetelést is alkalmaznak.

A vállalat minden beruházásnál megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az épület adottságainak figyelembe vételével alkalmazható-e hatékonyan napelemrendszer, amely segíti az adott egység elektromos igényének kiszolgálását. A parkolóval rendelkező áruházakban folyamatosan alakítanak ki elektromos autó-töltőállomásokat, eddig 168 ilyen pontot hoztak létre országszerte.

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. 791,8 milliárd forint árbevételt ért el tavaly, ami 7,2 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Hálózatához összesen több mint 600 saját üzemeltetésű és franchise üzlet tartozik, a foglalkoztatottak száma mintegy 14 500.

Korábban a boltlánc közölte, hogy ismét elindította a Hungaricool termékversenyét, amelynek célja, hogy a minőségi kézműves termékeket gyártó vállalkozók szintet tudjanak lépni, és országosan is elérhetők legyenek az áruházlánc üzleteiben. Idén a K&H csoport is beszáll a kiválasztási projektbe, így a képzésen túl most a finanszírozásban is közvetlen segítséget kaphatnak verseny nyertesei. Az idén élelmiszer és non-food kategóriában is lehet nevezni. (További részleteket itt olvashat.)