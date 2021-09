Az állami beruházási ügynökség, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. a közelmúltban két közbeszerzésén is a székesfehérvári székhelyű Peszter Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Kft.-t hirdette ki nyertesnek: Pakson új dzsúdóközpontot építhet a cég – tartalékkeret nélkül - nettó 1,46 milliárd forintért, míg Vecsésen tanuszodát nettó 1,09 milliárd forintért. A cég sikerszériában van: augusztusban nyerte el másodmagával a milánói világkiállítás hányatott sorsú - sámándobra emlékeztető - magyar pavilonjának karcagi „újjáépítési” munkáit is, nettó 3,76 milliárd forintért.

A BMSK a paksi Atomerőmű Egyesület részére új regionális dzsúdóközpontot építtet, a kivitelezésre kiírt közbeszerzésen két ajánlat érkezett, de a másik ajánlattevő, a solymári Korrent Kft. érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mert ajánlatához nem csatolta az „építésszervezési tervet” - derül ki az ajánlatok elbírálásáról készült összegzésből.

Érdekesség, hogy ugyanez történt két korábbi közbeszerzésen is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt működő Nemzeti Sportközpontok (NSK) februárban zárult közbeszerzésén, amelyet a balatoni (siófoki) utánpótlás edző- és képzőközpont létrehozására írtak ki, szintén a Peszter és a Korrent pályázat, de az utóbbi cég nem nyújtotta be ajánlatában "az építésszervezési tervet, azon belül az építéstechnológia tervet és a munkaerő tervet". Így egyedüli érvényes pályázóként a Peszter nyerte el a munkát nettó 1,72 milliárd forintért. A BMSK kisbéri tanuszoda építésére kiírt tenderét szintén a Peszter nyerte meg nettó 1,06 milliárd forintért, miután a másik pályázó Korrent ajánlatát érvénytelennek minősítették, mert nem nyújtott be épületszervezési tervet.

A vecsési tanuszoda tenderén nagyobb volt a verseny a júliusi eredményhirdetésről közzétett tájékoztató. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alatt működő BMSK hat pályázó cég közül választotta ki a Pesztert, mintegy nettó 1,09 milliárd forint árajánlattal.

Az NSK 2020 májusában a Nemzeti Tenisz Edzésközpont (Budapest, III. kerület, Mikoviny utcában) hat salakos teniszpályájának korszerűsítését bízta a Peszterre, mintegy nettó 250 millió forintért.

A BMSK 2020 februárjában szintén a Pesztert bízta meg egy kézilabda munkacsarnok építésével Lentiben, nettó 964 millió forintért.

Peszter Kft.-adatok (millió Ft)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ért. nettó árbevétele 0 0 453 1 525 1 623 95 794 Adózott eredmény -21 -0,3 47 264 123 4 70 Forrás: Céginfo.hu

A Peszter ügyvezető-tulajdonosa Fodor János, aki a Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. ügyvezető-tulajdonosa is. A Peszter az NB 1-es siófoki női kézilabdacsapat egyik fő támogatója. Fodor egy másik cége, a Pro Pannonia Kft. kezdte el építeni a siófoki kézilabdacsarnokot, majd a Peszter fejezte be 2017-2018-ban (akkor még nem Fodor volt a Peszter tulajdonosa, a céget az Alfahír korábbi cikke szerint Fodor sógora, Baller András vezette). A Peszter szerény tapasztalattal nyerte meg a csarnok befejezésére kiírt közbeszerzést 2017-ben, nettó 1,8 milliárdos ajánlattal, de jól ismert alvállalkozókat vont be a teljesítésbe: a WHB Kft.-t és az Elios Zrt.-t - írta meg az Mfor.hu.) A hozzávetőleg 3 milliárdos csarnoképítés nagyrészt költségvetési és tao-támogatásból, valamint önkormányzati hozzájárulással valósult meg.

A nulla árbevételű vállalkozás 2016-ban került Babják Csilla tulajdonába, az ügyvezetője pedig Baller András lett. Fodor tulajdonosként 2021 februárjában jelent meg a cégben, majd augusztusban az ügyvezetői széket is elfoglalta - derül ki a Céginfo.hu adataiból.

A Peszter jelenleg 9 főt foglalkoztat, tavaly átlagosan 5, tavalyelőtt 4, míg 2018-ban 6 dolgozót foglalkoztatott.