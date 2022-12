Már az év elején lehetett tudni, hogy a nemzetközi befektetők komoly fantáziát látnknak a magyar csapatban. Ennek most már egy 1 millió eurós befektetéssel nyomatékot is adtak. Az elektromosautó-flották számára útvonaltervezőt fejlesztő Volteum kezdetben az egyéni elektromos közlekedésre fókuszált, de továbbfejlesztette az algoritmusait, és most már az elektromosjármű-flották optimalizálása a fő profilja. Mivel a cégek nagy része még csak most kezdi el beszerezni első elektromos járműveit, így

tapasztalatok hiányában nehezen tudják megtervezni az optimális flottaösszetételt, útvonalat és üzemeltetést. A Volteum ezt a bizonytalanságot hivatott csökkenteni.

A Start it @K&H inkubátorban, majd a nemzetközi Techstars programban fejlődő startup cég a kockázati tőkealapok mellett nagy autóipari angyalbefektetőket is meghódított; a négy intézményi befektető és nyolc angyalbefektető nagyjából félmilliárd forint értékű támogatást nyújt a startup nemzetközi növekedéséhez, amely első körben 120 ezer dolláros befektetést kapott.

A négy fiatal mérnök által fejlesztett szoftver hiánypótló megoldással a fogyasztási adatok alapján pontos információt ad az elektromos járművek akkumulátorának töltöttségi szintjéről, illetve

a töltőpontok és a töltési idő kiszámításával optimális útvonalat tervez a jármű számára. Ezzel pedig biztonságossá teszi és drasztikusan leegyszerűsíti az elektromos járművek használatát

- írták.

Ismertetésük szerint a mostani tőkebevonással a csapat célja, hogy a plug-in hibrideket is bevonja a rendszerbe, és az alkalmazás által kínált funkciókat tovább bővítse a flottaoperátorok számára. Emellett Európa után hamarosan az Egyesült Államok és Kanada területére is elérhetővé teszik az útvonaltervezést, illetve a csomagszállítási piacra fókuszálnak.

A Start it @K&H 2017-ben indult program a legnagyobb vállalati inkubátorként segíti a startupokat, iparágtól függetlenül. Az elmúlt öt évben 90, korai fázisban lévő startupot segített a piacra lépésben vagy a szintlépésben és 7 milliárd forint összegű tőke bevonásában.