Vége a Supershop kártyák bedugdosásának, itt az applikáció

Két újdonsággal bővült a Simple by OTP alkalmazás. Mostantól a SuperShop pontokat is egyszerűen lehet gyűjteni, illetve a Falatozz.hu, a Simple kiemelt ételrendelési partnere is elérhetővé tette a kínálatát.