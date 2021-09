Érdemi motiváció hiányában nem pörgött fel a várólisták ledolgozása, ügyeleti díjak rendezése is várat magára, nem egyszerű kiállítani az ügyleti stábokat. Számos kórházban például a nőgyógyász szakorvosok derékhada a magánellátást választotta, eltűnt a közellátásból. Maradtak helyettük a rezidensek és az idős, olykor hetven feletti főorvosok - idézi az Index a lapnak adott interjúját.

Svéd Tamás szerint a részben eddig is informálisan fenntartott betegutak összekuszálódtak, sokszor nem egyszerű egy betegnek ellátáshoz jutni, a sorokkal együtt sok helyen nő a frusztráció is a betegek és ellátók oldalán. Problémának nevezte azt is, hogy az orvosi bérek emelése dacára az ellátás egyenetlen, esetleges maradt. Önmagában - szerinte - a betegek közérzetén nem sokat javított az orvosok bérének emelése, mivel máig hiányoznak a nemzetközihez igazított hazai protokollok, amelyeket rendszeresen frissítenek is. A hálapénz büntetendővé válását fontos lépésnek tartja, viszont arra még megoldást kell szerinte találni, hogy bizonyos területeken a paraszolvencia egyfajta teljesítményösztönzőként is működött, most viszont a differenciált bér miatt ez a motivációs tényező kiesett, nem érdekeltek az orvosok a túlmunkában.

Az orvosi kamara titkára arra is kitért, hogy mint kiderült, szeptember elejétől visszaállt a kórházak teljesítményfinanszírozása, valamint egy konferencián további kormányzati tervek is elhangzottak a várólisták rövidítéséről, valamint talán az ügyeleti díjak rendezése is belátható távolságba került. De ezek mellett is a MOK-nak nagyon kevés objektív információja van arról, hogy néz ki a betegellátás.

Közben megemlítette, hogy az elmúlt hónapokban a kórházak 50 milliárdos tételben adósodtak el. Szerinte ebből is nyilvánvaló, hogy nem kapják meg az intézmények azt az összeget, ami a szolgáltatásaik költségeit finanszírozná.

Svéd Tamás beszélt az interjúban a negyedik hullámról, amelynél már látható, hogy az esetszámok emelkedése már megkezdődött. „Egyértelmű, hogy ideje volna lassítani a tempón és használni legalább a legegyszerűbb lehetőségeket, például ismét maszk használatra kérni az embereket” - tette hozzá a szakember, aki szerint a harmadik vakcina is fontos, de az elmaradt elsők és másodikok pótlása lenne igazán az.