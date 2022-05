Már a metrófelújítás is megérzi az orosz-ukrán háborút

Az ukrán válság hatásait a Swietelsky már most is érzi, így nehéz ügy a hármas metró most zajló felújításának gyorsításáról beszélni - mondta Bognár Árpád, a Swietelsky Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója a Magyarepitok.hu-nak.