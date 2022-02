Február 14-én estétől a Magyarországon hatályosított európai szabadalmak is elérhetőek lesznek az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) által létrehozott European Federated Patent Register (EFPR) szolgáltatásban: a rendszer segítséget nyújt az európai szabadalmak aktuális jogi státusza megismeréséhez.

Az EFPR-nek több mint 30 nemzet a tagja, és már a magyar adatok is a rendszer részei. Így ezeknél a szabadalmaknál könnyen, egy helyen lesz követhető az országonkénti, aktuális jogi státusz, például, hogy egy-egy oltalom fennáll-e még.

Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke ezzel kapcsolatosan közölte: a magyar csatlakozás azért is fontos lépés, mivel csaknem 34 ezer európai szabadalmat tart nyilván az SZTNH, így ezek EFPR-ben való elérése sokaknak nyújthat hasznos segítséget.

A hivatali elnök szerint ennek az előrelépésnek az is a következménye, hogy az európai szabadalmi bejelentéseknél 2021-ben például mintegy 3 milliárd forint díjbevételben részesült a hivatal az Európai szabadalmi egyezmény révén, és ez jelentős összegnek számít az SZTNH és a magyar gazdaság egészét tekintve is.