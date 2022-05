Megszakadtak a bértárgyalások a Tungsram gyár és a vállalat érdekképviseleti szervei között, miután kiderült, hogy elküldenek 1600 embert a vállalattól, amely nemrég csődvédelmet is kért – írta meg a Népszava. A csődvédelemről nem is tájékoztatták a dolgozókat, ahogyan Sallai Gábor, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke nyilatkozta: "a hírt egy faliújságról kitett papírról tudták meg".

Sallai a lapnak azt is elmondta, hogy a cégvezetés feléjük kommunikált álláspontja év elejétől kezdve az volt, hogy majd a második félévben válik aktuális kérdéssé a béremelés. Erről is tárgyaltak a szakszervezettel, és bár az álláspontok nem közeledtek (mivel a cégvezetés hatszázalékos javaslatával szemben a munkavállalói oldal 12 százalékot kért), most ezek az egyeztetések is megszűntek.

A cégvezetés pénteken tájékoztatta a munkavállalói szervezetet arról, hogy május 30-tól két hétre ismét leáll a termelés a Tungsram gyáraiban. Erről a lapnak Mehlhoffer Tamás, a társaság pr- és kommunikációs igazgatója. azt közölte, hogy a nyári tervezett gyárleállást hozták előbbre, és az tervezetten, május 30. és június 10. között lesz. - A részleges leállások gyáranként különböző területeket fognak érinteni. A leállás idejére a munkáltató az érintett munkavállalók részére szabadságot ad ki – mondta Mehlhoffer Tamás.

A kommunikációs igazgatója hozzátette: a csődvédelem alatt a Tungsram Operations Kft. vezetése mindent megtesz, hogy a vállalatot tovább működtesse egy rentábilis üzleti struktúrára való átállás alapján.

A Tungsram korábban is tartott már nagyobb, időszakos leállásokat, így lesz ez május végén is, amikor újabb két hétre leáll a gyártás a Tungsram Group öt hazai gyárában, Budapesten, Kisvárdán, Hajdúböszörményben, Nagykanizsán és Zalaegerszegen. Erre a vállalat kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy a cég a nyári tervezett gyári leállásait előbbre hozza.