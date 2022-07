Visszahívja az 500 grammos kiszerelésű, KINGA fagyasztott fasírtalapot szalmonellafertőzés lehetősége miatt a forgalmazó, a Novro Kft. - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a 2022. október 27-ei lejárati idővel és 28.04.2022 tételszámmal rendelkező terméket ne fogyasszák el.

Termék neve: KINGA fagyasztott fasírtalap 500 g

Probléma jellege: Salmonella lehetséges jelenléte

Bejelentő: Novro Kft.

A termék eredete: Lengyelország

Könnyen terjed a szalmonella baktérium



A szalmonellózis, a szalmonella baktériumok által okozott fertőző megbetegedés. Ezek a baktériumok leggyakrabban élelmiszerrel, ritkábban vízzel vagy piszkos kéz közvetítésével kerülnek a szervezetbe. Jellemző tünetei a hasmenés, hányás, magas láz, de enyhébb esetben csak hőemelkedés, levertség tapasztalható, vagy a fertőzés tünetmentes is lehet. A tünetek általában a szennyezett étel elfogyasztását követően 1-2 napon belül (6-48 óra) jelentkeznek, de akár ennél hosszabb lappangási idő is lehetséges - írja a Nébih, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy a szalmonella baktériumokat az alapos sütés-főzés elpusztítja.

A legutóbb is szalmonella-ügyben szólalt meg a hatóság: egy belga csokiüzemben találtak Salmonella tennessee baktériummal szennyezett lecitin adalékanyagot, amelynek a beszállítója egy Magyarországon bejegyzett, külföldi vállalkozás volt. A belga cég teljesen leállította a gyártást, és értesítette az ügyfeleit, hogy zárolják a június 25-én vagy azt követően gyártott csokoládétermékeket, amelyekből több országba is szállítottak.