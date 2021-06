Egy vállalkozás székhelye önmagában is sok mindent elárulhat egy cég működéséről. Ha egy vállalkozás presztízs értékű területen vagy irodaházban működik, az a partnerek számára komoly információértékkel bírhat. A pénzügyi és egyéb eljárási adatok mellett egy cím információmorzsákat árulhat el az adott vállalkozás kultúrájáról, működéséről. A székhelycímek vizsgálata még fontosabbá válik, ha egy adott vállalkozás székhelyét nem önmagában, hanem egyéb vállalkozások székhelyével vagy éppen tulajdonosok lakcímével együtt vizsgáljuk - írja az Opten céginformációs szolgáltató közleményében.

Ezek az úgynevezett címkapcsolatok akár komolyabban is befolyásolhatják egy vállalkozás megítélését pozitív és negatív irányba is. Ha egy adott címen tömegesen működnek vállalkozások, akkor érdemes jobban utánajárni, hogy az adott cím egy irodaház, vagy esetleg egy cégtemető, vagy éppen egy hajléktalanszálló.

Ma Magyarországon a vállalkozások 37 százaléka valamelyik tulajdonos lakcímén működik, ez a gyakorlatban 194 ezer vállalkozást jelent. Ezek a cégek legtöbb esetben kisebb vállalkozások, de összességében ez a vállalkozói kör 328 ezer bejelentett alkalmazottnak ad munkát, azaz nemzetgazdasági szempontból is tényezőnek számítanak. A tulajdonos címén működő vállalkozások száma az elmúlt években még növekedett is. Területi eloszlásban Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb a tulajdonosok címén működő vállalkozások aránya, míg a fővárosban a legalacsonyabb, de még itt is 28 százalék felett van ez az arány.

A tulajdonos címén működő cégek aránya az összeshez képest

Megye Lakcímen működő cégek aránya (%) Főváros 28,3 Baranya 42,9 Bács-Kiskun 40,2 Békés 41,9 Borsod-Abaúj-Zemplén 40,3 Csongrád-Csanád 40,5 Fejér 44,4 Győr-Moson-Sopron 39,7 Hajdú-Bihar 45,4 Heves 42,0 Komárom-Esztergom 42,0 Nógrád 41,3 Pest 48,0 Somogy 40,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 38,4 Jász-Nagykun-Szolnok 46,5 Tolna 43,8 Vas 35,6 Veszprém 40,4 Zala 37,8 Forrás: Opten

Vannak milliárdos forgalmú lakáscégek is

A tulajdonos címén működő vállalkozások számának növekedése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a hazai cégbázis tovább aprózódott volna, hiszen a teljes cégbázishoz képest az arányuk még valamelyest csökkent is. Ráadásul működik az országban 700 olyan társas vállalkozás, amely valamelyik tulajdonos lakcímére van bejegyezve, és éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Ezen milliárdos vállalkozások száma ráadásul növekszik, mert egy évvel ezelőtt még kevesebb, mint 600 ilyen vállalkozás működött az országban - írja az Opten.

Vannak hajléktalanszállóhoz köthető cégek is

A címkapcsolatok vizsgálata ugyanakkor további érdekes tényeket is mutat. Jelenleg 528 hazai társas vállalkozásnak valamelyik tulajdonosa hajléktalanszállón lakik. A hajléktalanszállóhoz köthető cégek száma erőteljesen növekedett is az elmúlt években. Az ilyen vállalkozásokkal érdemes egy kicsit körültekintőbben bánni. Nem általánosítható, de fellelhető gyakorlat hazánkban, hogy a tulajdonosok úgy próbáltak menekülni a hátrahagyott tartozások elől, hogy nehéz helyzetbe került magánszemélyeknek játsszák át vállalkozásukat.

Egy székhelyen több mint 100 cég

A címkapcsolatok másik kategóriája, amikor egy adott címen sok vállalkozás működik. Ha egy tulajdonos több vállalkozás felett is befolyással bír, még akár gazdaságilag is indokolt lehet a közös székhely, ugyanakkor ennél sokkal extrémebb jelenségekkel is találkozhatunk a hazai cégek körében - hívja fel a figyelmet a céginformációs szolgáltató. Jelenleg 117 olyan székhelycím található a hazai cégjegyzékben, ahova több mint 100 társas vállalkozás van bejegyezve. Önmagában ezzel még semmi probléma nem lenne, de az adatok azt mutatják, hogy ezeken a frekventált címeken a problémás vállalkozások aránya magasabb.

Cégtemető-gyanús címek is vannak

A koronavírus alatt a moratóriumok miatt ugyan valamelyest javult a végrehajtások és a megszüntetésre irányuló eljárások száma, de még mindig erős a kapcsolat az adott címen működő vállalkozások száma és a negatív eljárások aránya között. Különösen a 20-nál több céget működtető székhelycímeken már meredeken növekszik a negatív eljárások aránya.