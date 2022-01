Alaposan visszavetette 2020-ban a koronavírus-járvány a személyi kölcsönök iránti keresletet, de tavaly már visszaépült a piac, és a kereslet kezdte elérni az utolsó világjárvány előtti évét, 2019-ét. A portál által megkérdezett pénzintézetek szerint nő a kereslet a piacon a személyi hitelek iránt, bár a szokásosnak mondható szezonális csökkenés tavaly is tapasztalható volt.

Az Erste Bank szerint a kereslet éven belüli megoszlása hasonlóan alakult 2021-ben, mint a korábbi években. Szeptemberben az év korábbi időszakához mérten magasabb igénylési és folyósítási adatokat tapasztaltak, ami decemberhez közeledve folyamatosan csökkent. A bank a 2020-asnál már több személyi kölcsönt folyósított, ám a kereslet még nem érte el a 2019-es szintet.

Kapcsolódó Az újfajta olcsó hitelért megőrülnek a magyarok

A K&H Banknál egész évben erős igényt tapasztaltak a személyi kölcsönök iránt, és az első 10 hónap adatai alapján elérték a 2019-es szint több mint 80 százalékát, így elképzelhetőnek tartották, hogy a folyósítás 2022-ben már a pandémia előtti szinten lesz.

Az otthonteremtési hitel is csökkenti a keresletet

A Budapest Banknál 2021-ben folyamatos emelkedésről számoltak be a hitelkeresletben, ami azonban még nem érte el a pandémia előtti szintet. A bank ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy “a támogatott hitelek miatt a pandémia előtti volument várhatóan lassabban fogja elérni a személyi kölcsön, mert a kereslet az otthonteremtési és felújítási hitelek iránt nőtt meg az utóbbi hónapokban.” Az őszi időszakban a korábbi évek tendenciái maradtak meg a személyi hiteleknél.

Az MKB Banknál az elmúlt hónapokban az online csatornák erősödését érzékelték, míg a 2021-es évvel kapcsolatban elmondták, hogy az év közepétől közel a pandémia előtti volumeneket tapasztalták az új személyi hitel folyósításokban.

A Takarékbanknál a 2020-as visszaesést követően tavaly elérte a pandémia előtti volument a hitelkihelyezés. A bank szakértői szerint már nem a karácsonyi időszak a főszezon a személyi kölcsön piacon, de november végén/december elején megugrik a kereslet a személyi kölcsönök iránt.

Az OTP-nél a szezonális trendeknek megfelelően alakult az év a személyi kölcsön folyósítások volumenében, ami a korábbi évekhez viszonyítva alacsonyabb. A banknál az érdeklődés élénkülésére számítanak 2022-ben.

Az év közben javuló tendenciáról számoltak be a személyi hitelek folyósításával kapcsolatban az Unicredit Banktól is. Az októberi adatokban a 2019-es szintet még nem érték el, azonban a 2018-ast már igen. Az ünnepek előtti időszakban erős, az elmúlt évek hasonló időszakát meghaladó keresletet tapasztaltak.

Otthonfelújítási támogatás

A Bank360.hu rákérdezett a bankoknál az Otthonfelújítási Támogatási Program személyi hitelekre gyakorolt hatására is. A 2021 elején bevezetett, utólag folyósított állami támogatást lakásfelújításra vehetik igénybe a legalább egy gyereket nevelők, legfeljebb 3 millió forintig, illetve a költségek feléig. A konstrukció mellé kedvezményes, 3 százalékos kamattámogatott jelzáloghitel is igényelhető.

A banki válaszokból az derült ki, hogy a lakásfelújítási támogatás pozitív és negatív hatást is gyakorolhat a keresletre, hiszen egyfelől helyettesítheti a hitelt, másfelől viszont az önrész és az előfinanszírozás előteremtéséhez generálhatja is a keresletet.

A K&H nem tapasztalt negatív hatást. A banknál korábban is az egyik legkedveltebb hitelcél volt a személyi kölcsönök esetében a felújítás, ami február óta tovább erősödött. A Budapest Banknál azt tapasztalják, hogy a folyamatosan bővülő támogatott kölcsönök csökkentik a személyi hitelek iránti keresletet. Az MKB Bank szerint a felújítás, mint hitelcél fókuszba helyezésével nőtt a személyi kölcsönök terén is az ilyen okból igényelt hitelek aránya.

Pozitív összefüggésről számolt be a Takarékbank is, szakértőik szerint az otthonfelújítási támogatás a személyi kölcsönök piacára is kedvezően hatott. Sokan ugyanis nem a kamattámogatott jelzáloghitelt igénylik a felújítás előfinanszírozásához, amelynek igénylése lassabb, és költségekkel jár, hanem a gyorsabban folyósított személyi hitelt.

Az Unicredit Bank szerint elszívó hatása biztosan van a támogatásoknak, azonban ez nem feltétlenül 2021-ben, hanem hosszabb távon jelentkezik majd. Amit ugyanis támogatásból, illetve támogatott konstrukcióban felújítanak, arra a következő években már biztosan nem kell személyi kölcsönt igényelni.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy az otthonfelújítási támogatás számos esetben előrehozhatott felújításokat, azaz a támogatás nélkül nem biztos, hogy ilyen tömegben indultak volna felújítások. Emellett nem minden esetben volt reális támogatott hitelből finanszírozni a felújítást, így akár élénkítő hatás is tulajdonítható az intézkedéseknek a személyi kölcsönök javára.

Az elszívó hatásról az Unicreditnél megjegyezték, hogy voltak hasonló várakozások a babaváró hitellel kapcsolatban is 2019-ben, amikor végül a babaváró és a személyi kölcsön egymást erősítette, és a személyi kölcsön piac végül rekordot döntött. Az otthonfelújítási támogatáshoz kapcsolódó kedvezményes jelzáloghitellel kapcsolatban az összes válaszadó bank jelentős keresletről számolt be.