Győrben van olyan – elsősorban alkoholos italok árusítására szakosodott – üzlet, ahol bármiféle szeszesital vásárlásához elfogadják az OTP-s Szép-kártyát - írja a lap, amelynek írásos megkeresésére ugyan az üzemeltető nem reagált, de telefonon elismerték, hogy ez igaz.

Ez meglepő, hiszen a bolti kiskereskedelemben, így italboltban sem lehetett eddig Szép-kártyával fizetni. És bár februártól május végéig élelmiszert is vehetünk majd a pihenőkártyával a bolti kiskereskedelemben, az erről szóló december 24-i kormányrendelet kifejezetten tiltja a dohánytermékek és az alkoholok majdani megvásárlásánál a kártya elfogadását.

A Szép-kártyáról szóló általános rendelet nem igazít el az alkoholvásárlás ügyében, a jogszabály erről nem tesz említést. Arról viszont igen, hogy a vendéglátás alszámla terhére éttermi, mozgó és egyéb vendéglátásban, valamint szálláshely-szolgáltatásban lehet költeni. Amiben elvileg benne lehet az italfogyasztás is.

A portálnak a Pénzügyminisztérium nem válaszolt az alkoholvásárlással kapcsolatos kérdésre.

Az OTP viszont azt írta, hogy a vendéglátás TEÁOR-számok mögötti tevékenységek részletes leírása tartalmazza az étkezéshez kapcsolódó italszolgáltatást is, vagyis a vendéglátóhelyeken (éttermekben, szállodai vendéglátóegységekben, munkahelyi étkezdékben, stb.) az ételszolgáltatáshoz kapcsolódóan alkoholos és nem alkoholos italokat is ki lehet fizetni SZÉP-kártyával. Ez így életszerű is, hiszen az éttermek szolgáltatása a teljes étkezési élmény étellel és itallal.

A kártyakibocsátók szerződéskötés előtt ellenőrzik, a kibocsátó tevékenységi körében szerepel-e olyan TEÁOR szerinti tevékenység, amely feljogosítja a pihenőkártya elfogadására. Egyébként pedig a szolgáltató felelőssége a kártya elfogadása, vagyis hogy mit lehet nála vásárolni vele.

A korábban említett győri cég például szokott borkóstolókat tartani, amit ki lehet egyenlíteni Szép-kártyával.