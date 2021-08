A júliusi friss adatok szerint a Szép-kártya feltöltések 36 százalékkal (28,6 milliárd forint), míg a költések 54 százalékkal (53,9 milliárd forint) emelkedtek a tavaly júliusihoz képest.

Így idén az első hét hónapban a feltöltések összege megközelítette a 227 milliárd forintot, ami az előző évhez képest 30 százalékos, 2019-hez képest pedig 55 százalékos bővülést jelent.

A kártyával történő fizetések pedig még ennél is dinamikusabban emelkedtek. A múlt év első hét hónapjához viszonyítva 61 százalékkal költöttek többet a Szép-kártyákról (összesen 202,4 milliárd forintot), 2019 azonos időszakához képest pedig kétszer akkora volt ez az összeg.

2021. júliusban a költések 59 százaléka a vendéglátás, 30 százaléka pedig a szálláshely alszámláról történt, míg a szabadidő zseb részesedése 11 százalék volt - írta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A kártya népszerűségéhez hozzájárultak a kedvező szabályok is, melyek alapján csaknem felére csökkentett adóteher mellett megduplázódott a munkavállalóknak adható összeg, az alszámlák pedig szabadon átjárhatók, vagyis a felhasználó arra fordíthatja a kártyán összegyűlt összeget, amire leginkább szeretné.

A versenyszférában idén is a korábbi 450 ezer helyett 800 ezer forint tölthető fel rekreációs célokra, míg a költségvetési szervek dolgozói esetén 400 ezer forint az éves juttatás kerete. Idén április 25-től december 31-ig a kártya egyes alszámláira (ebből három van: szálláshely, vendéglátás és szabadidő) utalt juttatást a szolgáltató egy másik alszámláról is elfogadhatja, valamint a kártyabirtokos az egyes alszámlákon lévő pénzét egy másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is felhasználhatja.