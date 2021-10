A Téli álom című lengyel-magyar koprodukcióban, Piotr Fiedziukiewicz rendezésében készülő mozifilm gyártására az NFI 685 millió forint támogatást szavazott meg - írja az NFI közleményében.

A Budapesten is játszódó romantikus film főhőse egy sportoló, aki sokszoros snowboard bajnokként lesérül, mielőtt megvalósíthatná nagy álmát, hogy indulhasson a pekingi téli olimpián. Lábadozása során kénytelen újraértékelni az életét, és budapesti találkozása egy kínai zongorista lánnyal, aki Liszt és Chopin óriási rajongójaként épp a legnagyobb nemzetközi zongoraversenyre készül, mindkettőjük életében fordulatokat hoz - írják a film ismertetőjében.

Magyar, lengyel, kínai, olimpia, zene és Budapest - mi kellene még?



A romantikus mozifilmben Budapest látványosságai is szerepet kapnak, a tervek szerint a forgatási helyszínek között lesz az Andrássy út, a Dunapart, a Vigadó, a Zeneakadémia, a Várkert Bazár és a New York kávéház is. Az NFI szerint a film "Budapest csodáit és Liszt egyedülálló zenéjét is széles közönséghez juttathatja el a nemzetközi forgalmazásnak köszönhetően".

Az alkotók a mozipremiert a pekingi téli olimpia idejére tervezik jövő év elejére. A budapesti forgatáson hetven magyar szakember vesz részt.

A Téli álom gyártója a film forgatására létrehozott WD Film Kft., a magyar producere Kmetty Orsolya, aki az elmúlt években produkciós asszisztens volt jelentős állami támogatást kapott magyar filmeknél, amelyek producere Lajos Tamás (aki az új SZFE kuratóriumának is tagja és kiemelkedősen sikeres az NFI-pályázatain).