A földi hálózatban és a digitális fejlesztésekben is sebességet váltott a Szerencsejáték Zrt., amely az illegális szolgáltatók elleni fellépéssel is tett azért, hogy mára a sportfogadás adja a bevételek több mint felét. A nemzeti lottótársaság a rekordárbevételből több mint 480 milliárd forintot fizetett vissza játékosainak 2021-ben, így napi szinten átlagosan 1,3 milliárd forint nyereményt folyósítottak a nyerteseknek. A játékosok mellett a társaság közösségi hozzájárulása is rekordszintet fog elérni, megközelítheti a 130 milliárd forintot. Az elmúlt három évben a társaságban megkezdődött a modern nemzeti vállalattá válás folyamata, amely az összes működési területet érintette - ismertette Bozóky Alex az interjúban.

A vezérigazgató elmondta, hogy a járványidőszak ellenére is enyhe növekedést értek el 2020-ban, így tavaly ambiciózus üzleti tervet tűztek ki magunk elé. Az előzetes eredmények meghaladják ezeket, minden tekintetben rekordokkal zárhatják az esztendőt. Mintegy 21 százalékos éves növekedéssel, több mint 700 milliárd forint forgalmat ért el tavaly a Szerencsejáték Zrt., amivel a magyarországi nagyvállalatok árbevétel szerinti listáján már a top 10 ajtaján kopogtat.

"Nemzeti vállalatként számukra legalább ilyen jelentőséggel bír, hogy a közösségi kiadásokhoz való hozzájárulás 2021-ben osztalékfizetéssel együtt megközelítheti a 130 milliárd forintot - mondta a vezérigazgató, aki azt is közölte, külön büszke arra, hogy minden stratégiai termékszegmensük a terv felett teljesít, egyenletesen hozzájárulva a növekedéshez.

Elmondta, hogy az elmúlt 15 év második legnagyobb százalékos növekedését produkálták 2021-ben, amihez a járványhelyzet országos kezelése, az újonnan bevezetett termékeik és a játékosélményt javító fejlesztéseik nagymértékben hozzájárultak. A társaság már felkészülten várta a koronavírus-járvány újabb hullámait, és emellett olyan, gyorsan változó környezeti kihívásokra is megfelelő válaszokat adott szakmai közösségük, mint az új nemzetközi játékostrendek és a digitalizáció térnyerése, illetve a verseny élesedése a magyar szerencsejátékpiacon. A digitális csatornák térnyerése ellenére a 7700 árusítópontot és 14 ezer terminálkezelő munkatársat magában foglaló lottózói hálózatuk eladásai szintén közel ötödével bővültek éves szinten.

A nemzeti lottótársaság többéves piacelemzési és előkészítési munkát követően novemberben helyi leányvállalatán keresztül megkezdte működését betRing márkanév alatt a szlovákiai kompetitív, többszereplős szerencsejátékpiacon, amely megfelelő alapot adhat egy erőteljesebb, több országot is érintő regionális szerepvállaláshoz. A szlovák online sportfogadói piacra történő belépés történelmi jelentőségű számukra, középtávú stratégiájuk egyik legfontosabb eleme az, hogy a vállalat egy modern, regionális szintű szereplővé váljon. Az első heteket látva bizakodóak, hogy a kitűzött középtávú célt elérhetik, és megközelíthetik a szlovákiai online bukmékeri sportfogadási piac 10 százalékát.