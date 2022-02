Újabb szupersztárok mondtak igent a 2022-es Sziget meghívására, köztük a világ egyik legismertebb énekese, Justin Bieber, a nemzetközi EDM szcéna élbolyába tartozó Calvin Harris, a negyedik stúdióalbumával turnézó Tame Impala is koncertezni fog az augusztus 10-15. között sorra kerülő fesztiválon - közölték a szervezők.

Az már korábban kiderült, hogy az Arctic Monkeys, Dua Lipa és a Kings Of Leon valamit a Bastille, Stromae vagy Lewis Capaldi is fellép a fesztiválon, amely a járvány miatt 2020-ban és 2021-ben is elmaradt,

A Szigetre most elérhető belépők közül a hatnapos bérletek ára 104 ezer forinttól indul, a háromnaposakból a legolcsóbbakért 70 ezer forintot kell adni, a napi jegyek értékesítése még nem kezdődött el.